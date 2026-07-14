Rektor till Bäckaskolan 7-9
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning / Pedagogchefsjobb / Gnosjö Visa alla pedagogchefsjobb i Gnosjö
2026-07-14
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Nu har du chansen att bli en del av Bäckaskolans starka team! Vill du ha ett arbete där du får möjligheten att göra skillnad för skolans elever och Gnosjö kommuns invånare, då är du varmt välkommen att söka jobb hos oss!
Gnosjö kommun är en liten kommun i västra Småland med cirka 9 000 invånare och ungefär 900 kommunanställda. På vår arbetsplats är kontaktvägarna korta och det finns en närhet till de olika förvaltningarna, som bara den lilla kommunen kan erbjuda.
Kommunen har ett starkt näringsliv som präglas av den välkända Gnosjöandan där samarbete, klurighet och ett lösningsorienterat förhållningssätt visar på att allt är möjligt. Denna anda präglar även invånarna och hela kommunen.
Bäckaskolan är en F-9-skola som ligger i centralorten Gnosjö. I årskurs 7-9 går ca 200 elever från Gnosjö med omnejd. Skolan har 30 medarbetare och lägger stor vikt vid kollegialt lärande och att inspirera varandra för att skapa den bästa skolan.
Tjänsten erbjuder dig ett meningsfullt arbete på en spännande arbetsplats där det finns stora utvecklingsmöjligheter eftersom vi välkomnar engagemang och nya idéer.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som rektor har du varierande arbetsuppgifter med fokus på att driva skolans pedagogiska och organisatoriska utveckling framåt, med grund i läroplan och skollag. På enheten finns engagerade medarbetare och elevhälsoteam som arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att de ska nå så långt som möjligt i sitt lärande. Du arbetar i nära samarbete med de andra grundskolerektorerna i kommunen, med både operativa och strategiska frågor.
Uppdraget är flexibelt och du arbetar med stor frihet under ansvar. Din dag kommer att präglas av självständigt arbete och teamarbete i olika former.Kvalifikationer
Vi söker dig med pedagogisk högskoleutbildning med ledarerfarenheter från utbildningsverksamhet. Har du erfarenhet av att driva skolutveckling och förändringsarbete med gott resultat är det meriterande.
Du är medveten om din roll som ledare/arbetsgivarrepresentant och strävar efter ett gott samverkansklimat. Du är en förtroendeingivande person som inspirerar och har lätt att få med dig andra. Du leder mot goda resultat, strukturerar med en empatisk förmåga och bidrar med energi i arbetet till såväl egna medarbetare som i ledningsgruppen.
Det är meriterande om du slutfört rektorsutbildningen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att ske löpande under annonstiden.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Som en del av rekryteringsprocessen begär vi in registerutdrag vid anställning som innebär arbete med barn, elever, äldre, personer med funktionsnedsättning samt ledande befattningar.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap och din rätt att arbeta i Sverige.
Här kan du läsa mer om oss https://www.gnosjo.se/
Går du i flyttankar och vill bli en del av Gnosjöandan? Läs mer härhttps://www.gnosjoandan.com/sv/leva-bo-och-arbeta/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö Kommun
(org.nr 212000-0506)
Storgatan 15 (visa karta
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335 80 GNOSJÖ Arbetsplats
Gnosjö kommun, Kultur- och utbildningsförvaltning Kontakt
Grundskolechef
David Holm david.holm@edu.gnosjo.se +4670331158 Jobbnummer
10002212