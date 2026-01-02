Rektor Nästegårdsskolan 7-9
2026-01-02
Nästegårdsskolan har den stora skolans möjligheter och den lilla skolans trygghet och söker nu en ny rektor.
Har du ett lyhört, tryggt och elevcentrerat ledarskap och vill utveckla en skola där alla elever får lyckas utifrån sina förutsättningar? Är du sugen på att vara med att forma morgondagens högstadieskola och framtidens samhällsmedborgare? Då kan det vara du som blir ny rektor på Nästegårdsskolan 7-9!
Din roll
I uppdraget som rektor på Nästegårdsskolan 7-9 ingår det formella rektorsansvaret för elever och personal på den skolenheten. Högstadieskolan ligger vägg i vägg med Nästegårdsskolan f-6. Ett gott samarbete med rektorskollegan är en central och naturlig del i det dagliga arbetet.
Uppdraget styrs utifrån skollagen, förordningar och kommunalt uppsatta mål. Som stöd i uppdraget som rektor finns i bildningsförvaltningen tre utvecklingsledare inom olika områden (pedagogik, skolprocesser och digitalisering), verksamhetschef och den centrala elevhälsan. Förutom administrativt stöd på skolan finns även ekonom, HR-generalister och kommunikatör kopplade till bildningsförvaltningen som alla är stödjande funktioner till dig som rektor. Bildningsförvaltningen har ett tydligt mål att hela tiden förbättra förutsättningarna för våra rektorer och har därför stort fokus på att utveckla det kollegiala rektorsstödet och även olika former av stödjande strukturer och rutiner.
Du leder genom ett tillitsbaserat och utvecklande ledarskap som skapar förtroende, trygghet, engagemang och delaktighet för att stärka medarbetarna i deras uppdrag.
Din kunskap och erfarenhet
Du har relevant högskoleutbildning med pedagogisk inriktning. Vi ser erfarenhet av ledarbefattning inom högstadiet eller annan utbildnings- och skolverksamhet som meriterande liksom att ha genomgått den statliga rektorsutbildningen.
Som rektor är du lyhörd för andras synpunkter, betonar gemensamma värderingar, bidrar till god arbetsmiljö och skapar teamkänsla i arbetslagen, på enheten och på skolan. Du delar Vara kommuns värderingar att "vi gör varandra bra" och du leder med en stark etisk kompass. Den vi söker är prestigelös, tydlig, kommunikativ, trygg och vågar ta initiativ. Du är också omvärldsorienterad och insatt i skolans utveckling och framtida utmaningar.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Nästegårdsskolan 7-9 har cirka 180 elever och runt 25 medarbetare. Skolan ligger i Kvänum i direkt anslutning till låg- och mellanstadieskolan.
Som rektor i Vara kommun arbetar du i bildningsförvaltningen som ansvarar för skolverksamhet inom förskola, grundskola, anpassad grundskola och gymnasieskola samt kultur- och fritidsverksamhet såsom bibliotek, kulturskola, fritidsgårdar, badhus och föreningsstöd. När det gäller den kommunala förskole- och skolverksamheten så består den av sju förskolor och nio grundskolor utspridda på sju orter runt om i Vara kommun samt Lagmansgymnasiet.
Intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här https://vara.se/
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
