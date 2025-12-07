Rektor Lärcenter
2025-12-07
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från utbildning och vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.
Hörby Lärcenter är en central aktör i kommunens arbete med utbildning, kompetensförsörjning och arbetsmarknad. Verksamheten är placerad inom sektor Bildning och tillhör verksamhetsområdet Vuxenutbildning och arbetsmarknad, där två enheter ingår: Arbetsmarknad och försörjning samt Hörby Lärcenter.
I dagsläget erbjuder vi ett brett och viktigt utbildningsutbud inom vuxenutbildning i egen regi; SFI, grundläggande vuxenutbildning samt arbetplatsintegrerad undersköterskeutbildning. Genom samverkan med SSSV (Samverkan Skåne Sydväst) tillsammans med tolv andra kommuner erbjuder vi även yrkesutbildningar inom Yrkesvux. Vi ansvarar för gymnasieskolans introduktionsprogram individuellt alternativ och språkintroduktion, liksom för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Dessutom tillhandahåller vi studie- och yrkesvägledning till alla kommunens invånare; ett uppdrag som växer i betydelse år för år.
Under 2025 påbörjades en spännande omorganisation där vi bygger upp en helt ny verksamhet: Kompetens- och vägledningscentrum (KVC). Syftet är tydligt; att kraftigt stärka kommunens service, höja kvaliteten och rusta Hörby för framtidens kompetens- och arbetsmarknadsbehov. Från 2026 tar Hörby Lärcenter ett stort steg framåt och blir navet i ett nytt, modernt centrum för utbildning, vägledning och strategisk kompetensförsörjning.

Arbetsuppgifter
* Som rektor har du det samlade ledningsansvaret för uppbyggnaden av KVC, vuxenutbildningen, det kommunala aktivitetsansvaret och introduktionsprogrammen individuellt alternativ och språkintroduktion. Här leder du ett engagerat team som består av administrativ personal, arbetsmarknadsstrateger, studie- och yrkesvägledare, kurator, speciallärare och lärare.
* Du får en nyckelroll i det fortsatta arbetet med att skapa Kompetens- och vägledningscentrum; en satsning som har potential att förändra kommunens sätt att arbeta med utbildning, arbetsmarknad och kompetensförsörjning. Det innebär att du leder ett omfattande förändrings- och omorganisationsarbete i nära samverkan med Arbetsmarknad och försörjning, arbetsmarknadsstrateger och fackliga parter.
* Du ansvarar för att driva verksamhetens utveckling framåt, och du har det fulla personal-, ekonomi- och kvalitetsansvaret.
Du är en del av Sektor bildnings långsiktiga arbete mot högre måluppfyllelse från förskola till vuxenutbildning.
* Under året utvecklar du Kompetens- och vägledningscentrum och skapar effektiva och hållbara processer så att ambitionerna blir verklighet. KVC kommer att bestå av både frontdesk och backdesk två verksamheter som tillsammans ska stärka kommunens matchningsarbete, utbildningsutbud och kompetensförsörjningsstrategi.
Detta är en roll där du får möjlighet att bygga något långsiktigt, meningsfullt och strategiskt viktigt för både kommunen, arbetslivet och invånarna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad - på riktigt. Du har en relevant pedagogisk högskoleutbildning och gärna erfarenhet av att leda verksamhet inom vuxenutbildning eller arbetsmarknad. Har du erfarenhet av gymnasieskolans introduktionsprogram är det ett plus. Tidigare erfarenhet som rektor eller chef är meriterande. Saknar du rektorsutbildning erbjuder arbetsgivaren utbildningen som en del av tjänsten. Du är en person som tänker stort, vill mycket och vågar driva utveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av att bygga starka nätverk, och du trivs i sammanhang där samverkan, innovation och långsiktighet står i fokus. Du är skicklig på att ena medarbetare kring gemensamma mål, driver verksamhetsutveckling och du har god förståelse för kommunal styrning.
Som ledare är du trygg, självgående och stabil även när tempot är högt. Du bygger tillit, visar omtanke och tar ansvar. Din ledarstil präglas av prestigelöshet, tydlighet och ett coachande förhållningssätt som stärker både individer och organisation. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder
En varm och positiv arbetsgemenskap där fokus ligger på samarbete, arbetsglädje och utveckling, alltid med medborgaren i centrum.
God personalpolitik (Hr lägga till)
Här ges du en stor frihet och ansvar i att utveckla ditt arbetsområde och du har möjlighet att växa och utvecklas i din ledarroll.
Vi gör arbetet tillsammans och det finns stöd via arbetsmarknadschef, rektorskollegor, verksamhetsstrateg, administration, Hr och ekonomi.
Du ingår i en trygg och drivande ledningsgrupp, med övriga rektorer, arbetsmarknadschef, elevhälsochef, administrativ chef, utvecklingsledare och verksamhetsstrateg. Gruppen leds av Sektorschef Bildning tillika Skolchef.
