Rektor förskola

Vill du vara med och forma framtidens förskola i Halmstad?
Som rektor i Halmstads kommun får du ett meningsfullt uppdrag där du leder och utvecklar pedagogisk verksamhet med barnens bästa i fokus.
Du blir en nyckelperson i vår gemensamma kulturresa där samarbete, engagemang och lärande är grunden för allt vi gör. Vi söker dig som är en lagspelare och som ser ledarskap som ett sätt att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
I din roll som rektor kommer du att ha ett helhetsansvar för en eller två förskolor. Det innebär att du leder verksamheten utifrån skollagen, läroplanen och kommunens mål, med fokus på att skapa en trygg och utvecklande miljö för både barn och personal.
Du ansvarar bland annat för:
personal, ekonomi, arbetsmiljö och pedagogisk verksamhet att organisera för att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet sker med förankring i verksamhetens behov och att dina medarbetare är involverade och engagerade i det arbetet att leda och delta i utvecklingsfrågor utifrån enhetens lokala utvecklingsplan att samverka med kollegor, stödfunktioner och fackliga parter i ett teambaserat ledarskap att bidra till förvaltningens utvecklingsarbete på övergripande nivå
Du arbetar nära andra rektorer i geografiska team och har tillgång till kollegialt lärande, mentorskap och stöd från välutvecklade stödfunktioner. Kvalifikationer
Som person är du nyfiken på vad som händer bortom hörnet och organiserar verksamheten för att möta framtidens behov, och när framtiden är oviss står du stadigt i ditt ledarskap. Du arbetar både målmedvetet och reflekterande för att söka sätt att synliggöra vad som kännetecknar en förskola med hög kvalitet och hur det märks i vardagen. Du använder din medvetenhet om både dina styrkor och utvecklingsområden för att bygga starka team, och genom dialog och lärande av erfarenheter växer du i ditt uppdrag.
Samarbete är en självklar del av ditt ledarskap. Du bygger relationer som håller över tid, skapar tillit i dina team och ser kollegors framgång som din egen. Du delar med dig av kunskap, lyssnar in andra och hittar vägar fram tillsammans. I Halmstads kommun tror vi på ett tillitsbaserat ledarskap och du kommer att mötas av ett empatiskt och relationellt ledarskap där människan står i centrum och där du får stöd att växa i din roll som rektor.
Vi söker dig som har:
- Lärarlegitimation eller annan motsvarande högskoleutbildning och erfarenhet som uppfyller kraven för pedagogisk insikt.
- Erfarenhet av arbete i förskola
- God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande är:
- Erfarenhet som skolledare erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbete inom skola/förskola
- Erfarenhet av arbete inom offentlig förskola
- Rektorsutbildning
- Ledarskapsutbildning, som exempelvis Framtidens skolledare, Morgondagens Ledare (ML) eller Utvecklande ledarskap (UL)
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet och balans i arbetslivet - med kollektivavtal, möjlighet till löneväxling till pension och semesterväxling för ökad flexibilitet. Du har 25 semesterdagar fram till 39 års ålder, 31 dagar från 40 år och 32 dagar från 50 år. Vi erbjuder utöver det bland annat friskvårdsbidrag, gym och hälsoinspiratörer samt hälsosamtal det år du fyller 40, för att du ska må bra och orka i längden. Du kommer att ha flextid och möjlighet att arbeta på distans en gång i veckan när verksamheten tillåter.
Som rektor hos oss får du även möjlighet till:
- Teamarbete inom rektorsgruppen
- Kollegialt lärande med rektorskollegor
- Möjlighet till mentorskap under ditt första år som rektor hos oss
- En gedigen introduktion på olika nivåer
- Professionellt stöd genom välutvecklade stödfunktioner.
Övrig information
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra. Processen fortsätter sedan med en telefonavstämning följt av en kompetensbaserad intervju och kandidatmöte med facklig samverkan. Vi tar alltid referenser på slutkandidat.
Tillträde för rollen sker v.32.
Tjänsten kan komma att tas i anspråk av arbetstagare (rektorer) med företrädesrätt eller genom omplacering inom förskole- och skolverksamheten, i enlighet i enlighet med gällande lagstiftning och kollektivavtal.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Barn- och ungdomsförvaltningen värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Om du erbjuds anställning inom Barn- och ungdomsförvaltningen är du skyldig att visa upp ett utdrag utan anmärkning från Polisens belastningsregister för arbete inom skola/förskola. Utdraget är kostnadsfritt och tar ca 2-3 veckor för polisen att handlägga. Beställ därför i god tid!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan!
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för Halmstads kommunala förskolor, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Varje dag går ungefär 16 000 barn till någon av våra verksamheter. Vi söker dig som vill arbeta för att varje barn och elev ska få den bästa starten i livet. Välkommen att utvecklas i Halmstads kommuns största förvaltning där dina insatser kommer göra skillnad varje dag. Hos oss är du med och skapar framtiden!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
