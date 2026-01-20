Rektor
2026-01-20
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Nu söker vi en Rektor till Godegård och Tjällmo skola.
Godegårds skola är en kommunal F-6-skola. Vi är den trivsamma skolan på landet. Här blir alla sedda och får hjälp att utvecklas på sin nivå. I Godegård tar alla hand om varandra och lär tillsammans!
Tjällmo skola är en kommunal F-6-skola i Tjällmo tätort. Skolan ligger i en gammal kulturbygd med vacker natur och spännande historia. Vårterminen 2026 firar skolan 100 år.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.Publiceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Tjänsten är för närvarande förlagd till två av kommunens landsbygdsskolor Godegård och Tjällmo skola som har en gemensam Rektor. Du kommer som rektor att ha ansvar för årskurs F-6 samt fritidshem. Beroende på elevantalet läser man åldersintegrerat. Skolorna är belägna cirka 1,5 mil mellan varandra och har ett stort upptagningsområde. Du arbetar nära verksamheten och skolorna samverkar i gemensamma forum där de arbetar tillsammans.
Ditt uppdrag blir att leda verksamheten utifrån såväl nationella som kommunala styrdokument. Du får ett helhetsansvar för den verksamhet du ansvarar för vilket innefattar ekonomi, personal, arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. I dessa arbetsuppgifter ingår bl.a. att genom ett systematiskt kvalitetsarbete analysera, utveckla och leda skolans dagliga verksamhet mot de resultat och mål som är satta.
Att leda, stötta och entusiasmera personalen är den viktigaste faktorn för att skapa goda förutsättningar för eleverna och deras lärande. Utöver detta kan deltagande i arbetsgrupper kring övergripande skolfrågor inom bildningsförvaltningen bli aktuellt, främst på uppdrag av verksamhetschef. Arbetet är omväxlande och ofta med högt tempo. Du ingår tillsammans med kommunens övriga grundskolerektorer i en ledningsgrupp som leds av Verksamhetschef. Vi träffas regelbundet för att i ett kollegialt lärande arbeta med verksamhetsutveckling där vi har stort fokus på det systematiska kvalitetsarbetet.Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning vi bedömer som likvärdig och relevant för uppdraget. Du har erfarenhet från pedagogisk verksamhet och vi ser gärna att du har gått den statliga rektorsutbildningen och/eller har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. God datorvana är en förutsättning för att kunna hantera de administrativa system du har som stöd i ditt dagliga arbete. Kunskaper i ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt är meriterande.
Som chef är du tydlig och säker. Du har ett delegerat arbetsmiljöansvar där du verkar för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Du skapar förutsättningar för medarbetarskapet genom delaktighet samt kontinuerlig återkoppling och samtal med medarbetarna om prestation och arbetsresultat. Du är flexibel och har lätt att anpassa dig till politiskt fattade beslut. Du är lojal mot fattade beslut och är en ambassadör för att stärka Motala kommun som arbetsgivare.
Du är resultatinriktad, lösningsfokuserad och ansvarar för att leverera kvalité och resultat för våra medborgare. Du har förmågan att skapa en vision och tydliggöra målen för medarbetarna så att det blir tydligt varför vi är på jobbet.
Du leder genom att vara en förebild och trovärdig i ditt chefskap. Du visar individuell omtanke genom att lyssna och coacha medarbetare. Du förstärker goda beteenden genom feedback och har ett uppmuntrande ledarskap. Du utmanar genom att bryta invanda tanke- och beteendemönster som inte längre främjar verksamhetens syfte. Du korrigerar icke önskvärt agerande genom återkoppling och konfronterar alltid kränkande beteenden.
Du skapar engagerade och motiverade medarbetare genom att inspirera och uppmuntra till delaktighet och nyskapande. Du är relationsskapande och uppmuntrar medarbetare att prova nya tillvägagångsätt och skapar en kultur där misslyckanden är okej genom att vi lär oss av dem. Allt detta skapar tillit men kräver också mod av dig som chef.
B-körkort och egen bil krävs.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300309". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
Motala kommun, Verksamhet Grundskola/Anpassad grundskola Kontakt
Verksamhetschef
Madeleine Karlsson madeleine.g.karlsson@motala.se Jobbnummer
9695377