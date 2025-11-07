Rekryteringsspecialist inom IT
Svenska kraftnät spelar en nyckelroll i resan mot ett än mer elektrifierat Sverige. Den fortsatta elektrifieringen kommer vara avgörande för att nå ett hållbart samhälle, med konkurrenskraft och stark välfärd. Vårt samhällsviktiga uppdrag är en förutsättning för att elen som produceras ska nå ut till människor. Vill du vara med och jobba för ett lysande Sverige?
Nu söker vi en erfaren rekryteringsspecialist med gedigen erfarenhet av rekrytering av IT-tjänster till vår enhet Rekrytera och Attrahera.Publiceringsdatum2025-11-07Om tjänsten
I rollen som rekryteringsspecialist äger du dina rekryteringsprocesser från start till mål. Du är den sammanhållande länken genom rekryteringsprocessens alla steg och leder processen genom både planeringsfas och utförandefas. Du har ett nära samarbete med rekryterande chef och delar utförandet av de olika momenten i rekryteringsprocessen med rekryterande chef och enhetens medarbetare.
Vi ser att du har god vana av att stödja chefer i rekryteringsarbetet och kan anpassa ditt stöd som rekryteringsspecialist utefter behov. Rollen innefattar allt ifrån;
• Uppstartsmöten
• Annonsarbete
• Urvalsarbete
• Kompetensbaserade intervjuer
• Referenstagning
Svenska kraftnät har vuxit kraftigt senaste åren och fortsätter vara inne i en stark tillväxtfas och vi behöver dig som har mycket god erfarenhet av rekrytering på kvalificerad nivå för att klara vår tillväxttakt och nå våra gemensamma mål.
Du kommer få möjlighet att utvecklas inom rekryteringsområdet och vara en del av vårt pågående program HR digitalisering, där vi under kommande år arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera våra processer samt implementera nya system.
Som rekryterare tillhör du enheten Rekrytera och Attrahera som ansvarar för rekrytering och Employer Branding. Vi består av 20 medarbetare i olika åldrar och med olika bakgrund. Enhetens uppdrag innebär att vara chefsstöd vid rekrytering, att stödja chefer löpande under hela rekryteringsprocessen samt säkerställa en kvalitativ introduktion av nya medarbetare och konsulter.
Om dig
Skallkrav:
För att lyckas i rollen som rekryterare behöver du vara samarbetsorienterad, strukturerad, trygg och resultatorienterad. Du har lätt för att samarbeta med både kollegor och chefer, och bidrar till ett positivt och lösningsfokuserat arbetsklimat.
Du har en mycket god förmåga att skapa struktur i ett högt arbetstempo och hantera flera parallella uppdrag samtidigt. Arbetet är intensivt och kräver att du har god överblick, är noggrann och har stark administrativ kompetens. Du är van vid att arbeta under press och att prioritera effektivt utan att tappa kvalitet.
Som person är du trygg och står stadigt även i utmanande situationer. Du har förmågan att vara tydlig, ta ansvar och driva arbetet framåt även när det kräver beslutsamhet och självständighet. Du är resultatorienterad och motiveras av att leverera med kvalitet och effektivitet.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vidare har du en examen inom personal- och/ eller beteendevetenskap. Du har även;
• Minst fem års aktuell arbetslivserfarenhet, av att självständigt driva, utföra och leda kompetensbaserade rekryteringar på kvalificerad nivå, chefsrekrytering och specialistrekrytering
• Gedigen erfarenhet av rekrytering inom IT-området
• God erfarenhet av statlig rekrytering och den statliga värdegrunden
• God vana av att föra dokumentation under rekryteringsprocesser
• God erfarenhet av administration och systemhantering
• Aktuell dokumenterad erfarenhet av förbättringsarbete inom område rekrytering
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av:
• Rekrytering inom el- och energibranschen
• Du har erfarenhet av att leda och samordna externa rekryteringsleverantörer i rollen som beställare
• Erfarenhet av arbete i tillväxtorganisation
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor inrikes kan förekomma i mindre utsträckning
• Sista ansökningsdag är 21 november 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Sara Bäckström, 010-475 9771. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare AnnSophie Doverlind, 010-475 8007 eller Anna Kalzén, 010-350 9253. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
