Rekryteringskoordinator till F 16
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Uppsala Visa alla administratörsjobb i Uppsala
2026-03-10
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Uppsala
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat och sammansvetsat team där du får möjlighet att utvecklas samtidigt som du bidrar till organisationens utvecklingsresa. Låter detta som någonting för dig? Läs vidare!
Om enheten
Flottiljstaben på F 16 ansvarar för styrning, stöd och beredning och består av engagerade och kompetenta medarbetare, både civila och militära. Inom flottiljstaben finns avdelningen för HR och personalfrågor, A1, som leds av en personalchef och vars uppgift är att stötta förbandets chefer i olika typer av personalärenden. Avdelningen består av 17 st medarbetare och är en del av krigsförbandet 16. Flygflottiljen. Här finns bland annat Rekryteringskoordinator, HR-generalister och HR-specialister.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Nu utökar vi med en ytterligare rekryteringskoordinator. Rekryteringsgruppen består idag av en rekryteringskoordinator, ett personalbefäl och fyra stycken skol- och yrkesinformatörer. Vi är en sammansvetsad arbetsgrupp och samarbetar tätt med övriga rekryteringsavdelningar i flygvapnet.
Som rekryteringskoordinator ansvarar du för att samordna flottiljens rekryteringsinsatser. Det innebär bland annat;
• Anordna yrkesinformation för våra värnpliktiga och anställda soldater
• Anordna rekryterande aktiviteter internt på förbandet mot våra värnpliktiga (yrkesdagar och mässor för att visa förbandets- och övriga Försvarsmaktens karriärvägar)
• Arbetsleda våra skol- och yrkesinformatörer i deras dagliga arbete
• Delta på mässor och event för att informera om förbandet och Försvarsmakten
• Anordna Prao, prova-på tillfällen och utveckla samarbete lokalt arbete med skolor i Uppsala
• Att informera om och utveckla rekryteringsprocesser för förbandet och flygvapnets prioriterade rekryteringsbehov
• Att samarbeta med personbefälet gällande rekrytering och antagning till våra yrkes- och reservofficersutbildningar
• Att vara ett stöd för förbandets enheter i rekrytering och attraktionsarbete
• Samarbeta med kommunikationsavdelningen
• För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standard ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter.
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant högskoleutbildning inom till exempel; personal, rekrytering, kommunikation, marknadsföring, studie- och yrkesvägledning, projektledning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet.
• B-körkort.
Personliga egenskaper
Arbetet innebär stort eget ansvar och handlingsutrymme. Som rekryteringskoordinator ser vi att du är kreativ och lösningsorienterad, att du vågar tänka utanför boxen och ta för dig när det gäller att utveckla arbetssätt och bidra till förbandets personaltillväxt. Du ska ha god förmåga att uttrycka dina åsikter och kunna samarbeta i ett brett nätverk av våra egna enheter, andra förband och externa aktörer. Du behöver kunna hantera perioder av ökad arbetsbelastning och förmåga att prioritera bort när det behövs. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Genomförd och godkänd GU, GMU eller värnplikt.
• Arbetat i Försvarsmakten eller annan statlig myndighet.
• Erfarenhet av planerings-, projekt- och/eller samordningsarbete.
• Erfarenhet av att planera, genomföra och utvärdera rekryteringsevent.
• Erfarenhet av att skapa och hålla presentationer.
• Erfarenhet av att arbetsledning
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala. F 16 har även verksamhet på andra orter och tjänsteresor förekommer
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring förekommer vid t.ex övning eller bemanning av mässa/event
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryteringskoordinator Madeleine Engström
E-postadress: madeleine.x.engstrom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, tfn 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789262