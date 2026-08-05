Rekryteringsevent för logistikpersonal

Beredskapslyftet Ideell Förening / Lagerjobb / Malmö
2026-08-05


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Connecting Jobs, som drivs av den ideella organisationen Beredskapslyftet, hjälper nyanlända att ta sina första steg in på den svenska arbetsmarknaden – samtidigt som företag får tillgång till ny talang.

Letar du efter din nästa möjlighet inom logistik?Delta i ett rekryteringsevent som arrangeras av Connecting Jobs och TENT i Malmö den 20:e oktober. Under eventet får du möjlighet att träffa flera arbetsgivare inom logistikbranschen på ett och samma ställe.

Det här kan du förvänta dig- Korta speedintervjuer med rekryterande arbetsgivare- Möjlighet att genomföra flera intervjuer under samma event- Chans att presentera dig direkt för arbetsgivare och göra ett starkt första intryck
Lediga tjänster- Lagerarbetare- Distributionsförare eller budbilsförare (B-körkort är ett krav, C- eller E-körkort är meriterande)- Bussförare (D-körkort är ett krav)
Krav- Relevant erfarenhet av arbete inom logistik- Svenska på minst medelnivå- Engelska är meriterande- Möjlighet att delta i rekryteringseventet i Malmö den 20:e oktober
Praktisk informationPlats: Malmö — exakt plats meddelas senareDatum: 20:e oktober — exakt tid meddelas senare
Observera: Endast kandidater vars profiler motsvarar arbetsgivarnas krav kommer att bjudas in till eventet.

Vi ser fram emot din ansökan!

Viktigt:Denna tjänst är en del av ett AMIF-finansierat projekt som syftar till att stödja integrationen av nyanlända personer från länder utanför EU/EES på den svenska arbetsmarknaden. Sökande som uppfyller dessa kriterier uppmuntras att ansöka.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Beredskapslyftet Ideell Förening
Malmö (visa karta)
000 00  MALMÖ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Logistik företag

Jobbnummer
10023320

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