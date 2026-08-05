Portföljkoordinator inom digitalisering till Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Organisationsutvecklarjobb / Solna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Solna
2026-08-05
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
På huvudkontoret i Solna Business Park är vi ca 500 medarbetare och tillsammans arbetar vi för att stötta och utveckla myndigheten med ca 5000 medarbetare.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Vill du vara den som säkerställer att SiS digitala satsningar håller rätt kurs?
På Statens institutionsstyrelse pågår ett omfattande digitaliseringsarbete. Vi söker en relationsskapande och kommunikativ portföljkoordinator med sinne för struktur och ett öga för detaljer. Hos oss får du en central roll där dina kunskaper om portföljadministration kommer att vara avgörande för prioritering och planering av myndighetens digitalisering.
Som vår nya portföljkoordinator blir du den centrala länken mellan förvaltningsledare, projektledare, ledning och övriga avdelningar. Du säkerställer att vår digitaliseringsportfölj är uppdaterad, transparent och välfungerande, samtidigt som du identifierar trender och föreslår förbättringar.
I denna roll kommer du att arbeta med att:
Administrera och utveckla vår digitaliseringsportfölj – du ser till att informationen är korrekt och lättillgänglig.
Följa upp och rapportera status på projekt och uppdrag – du håller koll på framsteg och utmaningar.
Samverka med olika intressenter – du bygger relationer och säkerställer att alla har rätt förutsättningar.
Stötta ledningen som portföljägare – du bidrar med analyser och rekommendationer för bättre beslutsfattande.
Identifiera förbättringsmöjligheter – du ser mönster och föreslår effektiviseringar i våra processer.
It- och digitaliseringsavdelningen består av cirka 80 medarbetare och vi har ett nationellt och sammanhållande ansvar för myndighetens digitala och tekniska utveckling samt förvaltning. Det görs genom att tillhandahålla säkra, tillgängliga och kostnadseffektiva digitala lösningar och modern teknik.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap, informatik, verksamhetsutveckling eller motsvarande
erfarenhet av administrativt arbete inom projekt- och portföljstyrning, gärna i en komplex organisation.
erfarenhet av att arbeta med verktyg för projekt- och portföljstyrning.
god förmåga att strukturera och organisera information på ett tydligt och lättillgängligt sätt.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet.
Erfarenhet av att arbete med digitalisering.
Formell utbildning inom projekt- och portföljstyrning.
Som person är du:
Noggrann och strukturerad – du har en förmåga att hantera detaljer och säkerställa att ingenting faller mellan stolarna.
Serviceinriktad och stödjande – du trivs med att ge administrativt stöd och säkerställa att andra har de verktyg och den information de behöver.
En naturlig samarbetspartner – du bygger relationer och skapar dialog och förtroende med projektledare och andra intressenter. Med din kommunikativa förmåga lyckas du förklara komplex information på ett tydligt sätt.
Flexibel och anpassningsbar – du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där prioriteringar kan förändras snabbt.
För att lyckas i rollen som portföljkoordinator behöver du ha en stark administrativ kompetens kombinerad med god kunskap inom portföljstyrning. Dessutom krävs det att du har god förmåga att hantera data och information samt att du är tydlig och noggrann i din kommunikation. Du är van vid att arbeta i miljöer under utveckling och ser möjligheter att effektivisera administrativa processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placeringsort är Solna.
Resor i tjänsten kan förekomma.
Befattning: Verksamhetsutvecklare
Referensnummer: 2.9.1-8175-2026
SiS är angelägna om att våra anställda mår bra och har förutsättningar att uppnå goda arbetsresultat. Vi satsar på intressanta och utvecklande arbetsuppgifter och tillgång till kompetensutveckling för alla. Friskvård är en del av arbetet och vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid. Vi på SiS vill gärna ta tillvara de kvalifikationer som jämn könsfördelning, samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-08-23. Med anledning av semesterperioden hänvisas frågor om tjänsten till avdelningsdirektör Fredrik Oljeqvist på nummer: 010-453 41 90
I samband med ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor. Dina svar är en del av urvalsarbetet och frågorna är kopplade till kravprofilen som står i annonsen.
Arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Kontakt
Nisse Schönnings, Sektionschef, 010-453 41 33
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S, 010-453 40 68
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010-453 22 05
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
171 22 SOLNA Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
10023314