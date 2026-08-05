Gruppchef till Battericell
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2026-08-05
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I en värld som står inför stora utmaningar finns också hopp. En gemensam vilja att arbeta för en bättre värld, för kommande generationer. Den viljan –att göra skillnad –driver oss på RISE. Är du nyfiken, driven, kommunikativ och noggrann? Hjälp oss att skapa förutsättningar för en hållbar framtid och säkra produkter!
Vi söker nu dig som vill utveckla dina ledarskapsförmågor och bli vår nya gruppchef! Hos oss gör du skillnad på riktigt!
Om oss RISE är en självklar och viktig aktör inom utveckling och omställningen mot en hållbar framtid. Med ett obevekligt fokus på innovation hjälper RISE många industrier att accelerera sina innovationer mot en hållbar framtid. Med FoU-anläggningar runt om i Sverige är RISE den perfekta plattformen för att påverka och stödja industrin i utformningen av hållbara material. Inom enheten Avancerade material och bindemedel fokuserar vi främst på avancerade material, battericellstillverkning, bindemedel och ytkemi. Vi är en stor enhet inom RISE bestående av engagerade och drivna medarbetare som alla bidrar med sin kompetens.
Om rollen I rollen som gruppchef ansvarar du för att leda och utveckla gruppens verksamhet i nära samarbete med enhetschefen och övriga kollegor inom enheten. Du utövar ett coachande och närvarande ledarskap som skapar förutsättningar för medarbetarna att utvecklas, trivas och prestera. Du arbetar både operativt och strategiskt med gruppens utveckling och bidrar aktivt till att uppnå verksamhetens mål.
Du kommer att ha en central roll i att initiera, leda, utveckla och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt inom avancerade material, batterier, bindemedel och ytkemi. Du arbetar med att identifiera nya möjligheter till samverkan och finansiering samt bygger långsiktiga relationer med kunder, samarbetspartners och finansiärer.
Vidare bidrar du även till försäljning, affärs- och projektutveckling samt utvecklingen av våra laboratoriemiljöer och vår forskningsinfrastruktur. Du samarbetar nära kollegor inom RISE och verkar för att forskningsresultat omsätts till nytta för näringsliv och samhälle.
Du rapporterar till enhetschef och bidrar aktivt till enhetens utveckling genom samarbete i frågor som rör forskning, affärer, projekt, kunder, laboratorieverksamhet och utrustning.
Placeringsort för tjänsten är Stockholm.
Vem är du? För att lyckas i rollen motiveras du av att leda, coacha och utveckla andra. Du är en trygg och kommunikativ ledare som bygger förtroendefulla relationer och skapar engagemang i gruppen. Du trivs i en miljö där forskning, innovation och affärsutveckling möts och har förmåga att växla mellan strategiskt arbete och operativt genomförande.
Du är samarbetsorienterad, affärsmässig och har lätt för att skapa nätverk såväl internt som externt. Genom mentorskap och handledning bidrar du till att utveckla medarbetare och stärka gruppens kompetens. Med ett strukturerat arbetssätt driver du verksamheten framåt och skapar förutsättningar för både individuella prestationer och gemensamma resultat.
Krav för rollen
• Doktorsexamen (PhD) inom ett för tjänsten relevant område
• Flera års arbetslivserfarenhet inom batteriindustrin
• Etablerat nätverk inom batteriindustrin
• Erfarenhet av mentorskap och handledning
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande för rollen
• Erfarenhet av att skapa och driva större forskningsprojekt
• Förmåga att driva affärsprocesser och omsätta forskningsresultat till praktisk nytta
• Erfarenhet av budgetansvar
• Internationell arbetslivserfarenhet
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa några av världens viktigaste, och kanske roligaste, problem. Vi kan inte lova dig ett enkelt jobb, men vad vi kan lova dig är ett gäng engagerade kollegor och några riktigt spännande samhällsutmaningar att ta itu med. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad på riktigt, välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Välkommen med din ansökan! Om detta låter spännande och du vill veta mer är du välkommen att kontakta Avdelningschef Juhanes Aydin, juhanes.aydin@ri.se
010 516 63 87 eller Enhetschef Jeanette Mårtensson, jeanette.martensson@ri.se
+46 73 048 54 93. Sista ansökningsdag är 24 augusti, 2026. Urval och intervjuer kan komma ske under ansökningsperioden men observera att svarstiden för frågor kan dröja då det är semesterperiod.
Om du vill veta mer om vår arbetsplats kan du också kontakta någon av våra fackliga representanter: Ingemar Petermann, SACO, 010-2284122 och Linda Ikatti, Unionen 010-5165161. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984941-2132455". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
Drottning Kristinas väg 61 (visa karta
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114 28 STOCKHOLM Jobbnummer
10023304