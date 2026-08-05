Hjullastare till Stockholm!

WeStaff Sweden AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-08-05


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Kanske är du den som alltid vill ha ordning och struktur omkring dig. Du gillar stora maskiner, tycker om att arbeta praktiskt och får en tillfredsställelse av att se resultatet av det du gör varje dag.
Nu söker vi en hjullastarförare till ett branschledande företag i Spånga som arbetar för en mer hållbar och cirkulär framtid. Här blir du en viktig del av verksamheten där säkerhet, kvalitet och lagarbete står i fokus.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Om tjänsten
Hos vår kund får du arbeta i en modern återvinningsanläggning där du hanterar stora materialflöden med hjullastare och truck. Du blir en del av ett familjeföretag med lång erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på framtidens hållbara lösningar.
Det här är ett arbete för dig som gillar att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett engagerat team.

Arbetstid

Måndag–fredag

07.00–16.00

Placering
Spånga, Stockholm

Start
Vecka 33 eller enligt överenskommelse

Arbetsuppgifter
Köra hjullastare med både skopa och gafflar

Köra truck vid behov

Sortera och hantera olika materialflöden

Kontrollera inkommande leveranser och säkerställa kvalitet

Märka upp och lagra material på rätt plats

Bidra till en säker, effektiv och välorganiserad arbetsplats

Vi söker dig som
Du behöver vara van att köra hjullastare, men det viktigaste är att du är engagerad, ansvarstagande och trivs i ett praktiskt arbete. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande:

Du gillar att köra stora maskiner och känner dig trygg bakom spakarna.

Du tycker om ordning och struktur.

Du är lösningsorienterad och ser vad som behöver göras.

Du arbetar säkert och tar ansvar för både maskiner och arbetsmiljö.

Du trivs med ett fysiskt arbete och gillar att vara ute i verksamheten.

Du är en lagspelare men kan även arbeta självständigt.

Vi ser gärna att du har

Erfarenhet av hjullastare inom industri, återvinning, entreprenad eller logistik

Hjullastarbehörighet (C2) och truckkort

Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska

B-körkort är meriterande

Vi erbjuder
Hos vår kund får du arbeta i en framtidsbransch där du varje dag bidrar till ett mer hållbart samhälle. Du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, kompetenta kollegor och en arbetsplats där man hjälper varandra. Du erbjuds bland annat:

Heltid på dagtid

Marknadsmässig lön

Kollektivavtal, pension och försäkringar

Friskvårdsbidrag

Kompetensutveckling

Ett långsiktigt uppdrag med goda möjligheter att utvecklas

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga matchningar där både människor och företag utvecklas.
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, pension, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om oss på www.westaff.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174647-2132471".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
10023312

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