Hjullastare till Stockholm!
WeStaff Sweden AB / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-08-05
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Kanske är du den som alltid vill ha ordning och struktur omkring dig. Du gillar stora maskiner, tycker om att arbeta praktiskt och får en tillfredsställelse av att se resultatet av det du gör varje dag.
Nu söker vi en hjullastarförare till ett branschledande företag i Spånga som arbetar för en mer hållbar och cirkulär framtid. Här blir du en viktig del av verksamheten där säkerhet, kvalitet och lagarbete står i fokus.Publiceringsdatum2026-08-05Om tjänsten
Hos vår kund får du arbeta i en modern återvinningsanläggning där du hanterar stora materialflöden med hjullastare och truck. Du blir en del av ett familjeföretag med lång erfarenhet i branschen och ett starkt fokus på framtidens hållbara lösningar.
Det här är ett arbete för dig som gillar att ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt vara en del av ett engagerat team.
Arbetstid
Måndag–fredag
07.00–16.00
Placering
Spånga, Stockholm
Start
Vecka 33 eller enligt överenskommelse Arbetsuppgifter
Köra hjullastare med både skopa och gafflar
Köra truck vid behov
Sortera och hantera olika materialflöden
Kontrollera inkommande leveranser och säkerställa kvalitet
Märka upp och lagra material på rätt plats
Bidra till en säker, effektiv och välorganiserad arbetsplats
Vi söker dig som
Du behöver vara van att köra hjullastare, men det viktigaste är att du är engagerad, ansvarstagande och trivs i ett praktiskt arbete. Vi tror att du känner igen dig i flera av följande:
Du gillar att köra stora maskiner och känner dig trygg bakom spakarna.
Du tycker om ordning och struktur.
Du är lösningsorienterad och ser vad som behöver göras.
Du arbetar säkert och tar ansvar för både maskiner och arbetsmiljö.
Du trivs med ett fysiskt arbete och gillar att vara ute i verksamheten.
Du är en lagspelare men kan även arbeta självständigt.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av hjullastare inom industri, återvinning, entreprenad eller logistik
Hjullastarbehörighet (C2) och truckkort
Goda kunskaper i svenska samt grundläggande engelska
B-körkort är meriterande
Vi erbjuder
Hos vår kund får du arbeta i en framtidsbransch där du varje dag bidrar till ett mer hållbart samhälle. Du blir en del av ett familjärt företag med korta beslutsvägar, kompetenta kollegor och en arbetsplats där man hjälper varandra. Du erbjuds bland annat:
Heltid på dagtid
Marknadsmässig lön
Kollektivavtal, pension och försäkringar
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Ett långsiktigt uppdrag med goda möjligheter att utvecklasSå ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga matchningar där både människor och företag utvecklas.
Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, pension, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om oss på www.westaff.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8174647-2132471". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeStaff Sweden AB
(org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta
)
114 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
WeStaff Sweden Jobbnummer
10023312