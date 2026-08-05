Finansiell controller till Region Nord
Polismyndigheten - Umeå - Ridvägen 1 / Controllerjobb / Umeå Visa alla controllerjobb i Umeå
2026-08-05
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Om arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag – att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Ekonomiavdelningen
Polismyndighetens ekonomiavdelning har som uppdrag att utforma och driva myndighetens strategiska styrning och uppföljning som fastställer vad myndigheten ska uppnå för resultat och effekter. Avdelningen fördelar ekonomiska medel för att verksamheten ska kunna nå beslutad riktning och följer upp att medlen används på ett effektivt och hållbart sätt.
Vi säkerställer också en rad andra förutsättningar för att polisen ska kunna nå sina mål, t ex. genom att möta verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler samt material och utrustning. Vi tillhandhåller en ändamålsenlig service inom områdena lokalvård, fordonsservice och drift av polisutbildningar vid lärosätena för att bidra till en god arbetsmiljö. Vi samordnar också Polismyndighetens hållbarhetsarbete samt ansvarar för myndighetens nationella fordonsförsörjning och interna trafiksäkerhetsarbete.
Enheten för controlling och redovisning
Enheten bidrar till, och omsätter ekonomistyrningen i polisregioner och nationella avdelningar. Därutöver skapar enheten förutsättningar för regioner och avdelningar att hushålla väl med statens medel genom effektiva och ändamålsenliga processer för budget, uppföljning, analys och prognoser. Enheten ansvarar även för att myndigheten har en korrekt och rättvisande ekonomisk redovisning. Vi är ca 140 anställda och finns på flera orter i landet
Enheten och myndigheten är i början på en spännande förändringsresa där ett nytt affärssystem ska vara implementerat till 2026/2027. Denna tjänst är placerad i Umeå
Controllergruppen region Nord
Gruppen som arbetar med den finansiella styrningen avseende Polisregion Nord är en grupp på 5 controllers. Controllers i gruppen ansvarar vardera för två polisområden/ enheter.Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
Högskole-/universitetsutbildning inom ekonomiområdet eller motsvarande utbildning/erfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdiga.
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomiområdet
Yrkeserfarenhet och mycket god kompetens av arbete i Excel.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet från affärssystem inom ekonomi.
Intresse för eller erfarenhet av digitalisering företrädesvis inom ekonomiområdet
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor
Personliga egenskaper
Rollen innebär många samverkansytor och för att lyckas behöver du gilla att samarbeta på olika organisatoriska nivåer och ha förmåga att etablera och vidmakthålla goda relationer och ha god förmåga att samarbeta inom gruppen. För att lyckas i rollen krävs det att du har en god pedagogisk förmåga, då du i dialogen med budgetansvariga chefer och projektledare ska kunna förklara ekonomiska samband. Du trivs med och har förmåga att snabbt anpassa dig till nya förutsättningar när situationen kräver det. Vi värdesätter din vilja och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten och du är nyfiken på den digitala utvecklingens möjligheter.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Övrig information
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Umeå
Arbetstid: Dagtid med flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse, med 6 månaders provanställning
Funktion: Finansiell controller
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen.
Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan. Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), https://polisen.se/ Arbetsplats
Polismyndigheten - Umeå - Ridvägen 1 Kontakt
ST Polisen st.inom-polisen@polisen.se Jobbnummer
10023297