Rekryteringsassistent till StudentConsulting i Umeå
Studentconsulting Sweden AB (Publ)
2025-12-16
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som rekryteringsassistent under studietiden och få en värdefull erfarenhet i ditt cv? Är du framåt, organiserad och noggrann? Då kan det vara dig vi söker!
StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift. På StudentConsulting är den ena dagen, aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat.
Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid sidan av dina studier på vårat kontor i Umeå.
Arbetsuppgifterna som kan förekomma är bland annat:
• Schemaläggning av konsulter
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
• Arbetsmarknadsaktiviteter, såsom affischering, deltagande på mässor mm
• Telefonkontakt med konsulter
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett par år kvar av dina studier. Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och räds inte för att arbeta i ett snabbt tempo. Du är duktig på att effektivt sätta dig in i olika arbetsuppgifter och är en skicklig datoranvändare. Du är bra på att uttrycka dig väl i tal och skrift och behärskar svenska och engelska obehindrat. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag! Vi genomför urval och intervjuer löpande. Tjänsten tillsätts när vi hittat rätt person.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Affärschef, Erika Kask på mail på erika.kask@studentconsulting.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449)
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ
StudentConsulting Kontakt
Erika Kask erika.kask@studentconsulting.com
9648225