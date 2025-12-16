Rekryteringsassistent till StudentConsulting i Umeå

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Umeå
2025-12-16


Visa alla administratörsjobb i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Umeå, Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors eller i hela Sverige

Vill du arbeta som rekryteringsassistent under studietiden och få en värdefull erfarenhet i ditt cv? Är du framåt, organiserad och noggrann? Då kan det vara dig vi söker!

StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift. På StudentConsulting är den ena dagen, aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation varje dag. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat.

Vi söker nu dig som vill arbeta extra vid sidan av dina studier på vårat kontor i Umeå.

Arbetsuppgifterna som kan förekomma är bland annat:

• Schemaläggning av konsulter
• Annonsutformning
• Urval, telefonintervjuer, inbokning av intervjuer samt referenstagning
• Arbetsmarknadsaktiviteter, såsom affischering, deltagande på mässor mm
• Telefonkontakt med konsulter

DETTA SÖKER VI

Vi söker dig som har ett par år kvar av dina studier. Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du trivs med att arbeta i team och räds inte för att arbeta i ett snabbt tempo. Du är duktig på att effektivt sätta dig in i olika arbetsuppgifter och är en skicklig datoranvändare. Du är bra på att uttrycka dig väl i tal och skrift och behärskar svenska och engelska obehindrat. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag! Vi genomför urval och intervjuer löpande. Tjänsten tillsätts när vi hittat rätt person.

Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Affärschef, Erika Kask på mail på erika.kask@studentconsulting.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta)
903 29  UMEÅ

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Erika Kask
erika.kask@studentconsulting.com

Jobbnummer
9648225

Prenumerera på jobb från Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ):