Rekryteringsassistent
Zynca CRM AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-04-22
Zynca AB söker nu en engagerad och kompetent Rekryteringsassistent som vill vara med och bidra till vår framgång inom arbetsförmedling och rekrytering. Vi är ett dynamiskt företag med fokus på att skapa värde för både arbetsgivare och arbetssökande.
Som Rekryteringsassistent hos oss kommer du att stödja vårt rekryteringsteam i deras dagliga arbete. Du kommer att hantera ansökningar, schemalägga intervjuer och kommunicera med kandidater för att säkerställa en smidig rekryteringsprocess.
Vi söker dig som har en passion för rekrytering och människors karriärer. Du bör ha goda organisatoriska färdigheter och förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Tidigare erfarenhet inom rekrytering eller HR är meriterande men inte ett krav.
Du kommer att arbeta i en stimulerande miljö där samarbete och kommunikation är centrala. Vi erbjuder en flexibel arbetsmiljö och möjligheter till personlig och professionell utveckling.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team, skicka in din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zynca CRM AB
(org.nr 559235-2321), https://careers.zynca.com
Birger Jarlsgatan (visa karta
111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Zynca AB Kontakt
Zynca AB 📧 support@zynca.com Jobbnummer
9870238