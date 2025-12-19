Rekryteringsansvarig inom Tech
Vi söker dig som vill ta ditt nästa steg i karriären tillsammans med oss i rollen som rekryteringsansvarig, eller som vi kallar den: Career Manager. Att vara en kollega på Procruitment är fartfyllt och roligt, vi kombinerar intressanta diskussioner med stora portioner värme och glädje! Med utgångspunkt i våra värderingar glöd, hjärta, mod och kunskap har vi tillsammans byggt upp Sveriges enda karriärbyrå inom IT, Tech och Engineering!
Procruitment har utsetts till dubbla vinnare i Recruitment Awards, Årets Rekryteringsföretag och Årets Raket 2022 vilket samt årets Gazell 2024. Du kommer med andra ord komma in i en organisation med stark tillväxt och en kultur som präglas av framåtanda och passion! Läs mer om utmärkelserna här.
Som Career Manager ansvarar du för hela leveransprocessen; från kravprofil, search, intervjuer, kandidatpresentationer, tillsättning och slutligen uppföljning. För att hitta rätt medarbetare jobbar vi nästan uteslutande med search. Detta är roligt och utmanande, vilket också du måste tycka. Vi jobbar också med att, i dialog med kandidater inom IT och Tech, hitta nästa rätta arbetsgivare i deras karriär. Kandidaten outsourcar sitt arbetssökande till oss helt enkelt.
Du kommer exempelvis att:
Planera och driva dina rekryteringsprocesser från ax till limpa
Vårda kandidat- och kundrelationer genom nära samarbete och relationsskapande
Identifiera nya behov hos befintliga kunder och bidra till att våra processer förbättras
Följa upp pågående leveranser med kund och konsult för att säkerställa trivsel, utveckling och bra arbetsmiljö
Den här rollen passar dig som älskar att utmanas och vill jobba i en affärsmässig roll med stora möjligheter att påverka din utveckling. Hos oss på Procruitment finns all kunskap och alla resurser som behövs för att du ska kunna nå dina mål, du själv bestämmer hur långt du vill nå!
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering inom IT/Tech/Engineering
Behärskar engelska och svenska i tal och skrift
Brinner för att träffa människor och är bra på att bygga relationer
Trivs med att jobba med resultat och att driva saker i mål
Är van vid att jobba med digitala verktyg
Vi erbjuder:
En flexibel och utvecklande arbetsplats med kompetenta och hjälpsamma kollegor
Friskvård 5 dagar/vecka
En miljö som får dig att må bra och växa både som människa och kollega
Låter detta intressant?
Tveka inte att höra av dig till rekryterande chef Nooshin Sanei på 070-780 92 01 eller nooshin@procruitment.se
alternativt skicka in en ansökan. Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdatum. Om företaget
Procruitment är Sveriges enda karriärbyrå inom IT, Tech och Engineering som genom proaktiv rekrytering förenar attraktiva arbetsgivare med människor som delar samma mål och ambitioner. Oavsett om du är en erfaren ledare eller om du ska ta ditt första steg ut i karriären hjälper vi dig att nå dina karriärmål - samtidigt som vi bryr oss om dig, din resa och att du mår bra längs vägen.
