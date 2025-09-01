Rekryteringsansvarig/Arbetsledare
2025-09-01
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Örnsköldsvik
, Kramfors
Vill du ha en nyckelroll där du får bygga upp vår rekryteringsprocess och vara en engagerad arbetsledare inom personlig assistans?
På Care of Elin & Lotta är kundernas förtroende vår största tillgången. Det är ett stort ansvar att utföra omsorg i människors hem och det krävs mycket dialog, personalarbete och ett stort hjärta för att alla delar ska fungera. Vi förstärker nu med en rekryteringsansvarig för att försäkra oss om att våra kunder får den allra bästa personalen.
Om rollen:
Tjänsten är en kombinationstjänst som både innebär att du kommer att arbeta med rekrytering samt vara arbetsledare för vissa av våra kunder och personalgrupper. Inledningsvis kommer rekryteringsrollen att vara huvudfokus.
I denna varierade och självständiga roll ansvarar du för hela rekryteringsprocessen - från att starta upp, utveckla och förvalta vår rekryteringsportal, att skapa en introduktionsfilm för nya medarbetare till att leda introduktionsutbildningar och sköta uppföljning av alla nyanställda.
Som arbetsledare är det ditt ansvar att säkerställa att våra kunder får den personliga assistans som de har rätt till. Det innebär ofta en tät dialog med både kunder, anhöriga och personal. Personalarbete är en viktig del för att assistansen ska fungera där omtanke och närhet till personalen är viktigt, oavsett geografiskt avstånd.
Rollen kräver att du kan fatta snabba beslut och är flexibel i en arbetsmiljö med snabba förändringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för rekrytering av all personal och utveckling av rekryteringsportalen
Bygga upp och underhålla en effektiv personalbank
Utforma en välkomstfilm som ger nya medarbetare en trygg start
Planera och genomföra introduktionsutbildningar
Följa upp nyanställda och säkerställa att de har förstått sin roll
Vara arbetsledare för utvalda grupper
Vara en del av vår jourverksamhet vissa veckor
Vi erbjuder:
En roll i vår ledningsgrupp där du har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Du får en varierad tjänst som innebär stor frihet att utforma och planera dina arbetsdagar. En arbetsmiljö i mycket trevliga lokaler på kontorshotellet House Be, som är beläget i centrala Umeå.
Vi söker dig som:
Är social, trygg och förtroendeingivande
Har ledaregenskaper och ett stort hjärta
Har god datakompetens
Har förmåga att fatta snabba beslut och ta ansvar i en föränderlig miljö
Är flexibel och trivs med att snabbt kunna ställa om vid nya förutsättningar.
Kan arbeta självständigt och driva processer framåt
Har B-körkort
Meriterande med erfarenhet av personlig assistans och HR-kunskap
Har ett kontaktskapande och prestigelöst arbetssätt samt en vilja att utveckla verksamheten
Låter detta som en utmaning för dig? Skicka in din ansökan och bli en viktig del av vårt team!
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: elin@elinlotta.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rekryteringsansvarig E&L".
Detta är ett heltidsjobb.

Care of Elin & Lotta AB
Thulegatan 1
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
