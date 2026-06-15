Rekryterare inom samhällsbyggnad
Norconsult Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-15
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Vill du vara med och forma framtidens samhällsbyggnad? Vi är många och vill med din hjälp bli ännu fler. En spännande roll för dig som drivs av att både hitta rätt kompetens och bygga starka relationer.
Norconsult är en av Nordens största rådgivare inom samhällsplanering och projektering. Vi ingår i den norska Norconsult-koncernen. Du kommer att tillhöra vår avdelning HR & Lön, där du utgör en viktig del av vårt verksamhetsstöd. Vi stoltserar med ett mycket högt NMI och är i nuläget sju fantastiska kollegor som önskar bli åtta. Vårt gemensamma uppdrag är en medarbetarupplevelse på toppnivå, från första till sista anställningsdag och allt startar med rekryteringsprocessen.
Hos oss handlar rollen som rekryterare om mer än att bara hitta rätt kandidater. Du blir en av våra varumärkesbärare och har en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt. Du kommer att arbeta med alla delar inom rekryteringsprocessen i tätt samarbete med alla våra rekryterande ledare samt HR Partners. Vi har en kompetensbaserad och kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, det vi saknar är en till kollega i att utföra hantverket.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Arbeta nära våra ledare för att kartlägga kompetensbehov
Driva rekryteringsprocesser från start till mål
Arbeta med search och kandidatbearbetning
Vara chefsstöd i rekryteringsfrågor och kvalitetssäkra processen
Placeringen av tjänsten är på vårt kontor i Göteborg eller Stockholm. Vi trivs bäst på kontoret men det kommer även att finnas möjlighet att arbeta hemifrån vid behov eller när tillfälle ges på något av våra 40 kontor i Sverige. Tjänsten kan också komma att innebära resor inom Sverige.Publiceringsdatum2026-06-15Profil
Du är en nyfiken, målmedveten och strukturerad person med en förmåga att skapa energi och förtroende i möten med andra. Du hämtar din motivation från dialog, samarbete och nya möten.
För att lyckas i rollen behöver du:
Ha eftergymnasial utbildning på minst kandidatnivå
Minst 3 års erfarenhet av ingenjörsrekrytering
Tycka det är roligt och motiveras av att arbeta målinriktat
Vara trygg i searcharbete och van vid att aktivt kontakta kandidater
Trivas i en roll med högt tempo och många kontaktytor
Vara relationsskapande, förtroendeingivande och affärsdriven
Och så tycker du, liksom vi, att det är viktigt att ha roligt på jobbet.
Vi är Norconsult
Norconsult är ett av Nordens ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad som kombinerar ingenjörskonst, arkitektur och digital expertis i projekt av alla storlekar, för privata och offentliga kunder. Genom innovation och samarbete, och med vårt syfte "Varje dag förbättrar vi vardagen", söker vi ständigt efter hållbara, effektiva och samhällsnyttiga lösningar. Vi är 7000 medarbetare i koncernen och 1500 medarbetare i Sverige utspridda på 40 kontor. Med över 140 kontor i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen och Finland kombinerar vi tvärfacklig expertis med lokal närvaro.
För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig. En större bredd av perspektiv hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Du behöver behärska svenska obehindrat i tal och skrift för att kunna verka i rollen, men det är inget krav att det är ditt modersmål.
Bekanta dig med din blivande chef och närmsta kollega:
Jessica Lindö | LinkedIn
Martina Berg | LinkedIn
Välkommen med din ansökan!
Till oss söker du med CV och en motivationstext.
Observera att vi endast tar emot elektroniska ansökningar.
I denna rekrytering sker intervjuer löpande och tillsättning sker så snart vi har rätt kandidat för rollen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norconsult Sverige AB
(org.nr 556405-3964), http://www.norconsult.se/
Theres Svenssons gata 11 (visa karta
)
417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg - Theres Svenssons gata Kontakt
Contact
Jessica Lindö Jessica.Lindo@norconsult.com 722350679 Jobbnummer
9964852