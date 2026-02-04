Rekryterare / Content Creator - för kunds räkning
För vår kunds räkning söker vi nu en Rekryterare / Content Creator till ett uppstickande, modernt och attraktivt företag med stark tillväxt och stora framtidsplaner.
Det här är en roll för dig som vill kombinera rekrytering, kreativt content och relationsbyggande - oavsett om du är i början av din karriär eller redan har hunnit samla erfarenhet.
Vår kund är ett nytänkande företag med stark kultur, högt engagemang och korta beslutsvägar. Här värdesätts driv, personlighet och idéer lika högt som erfarenhet. Företaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.
Om rollen
Som Rekryterare / Content Creator kommer du att:
Driva och stötta rekryteringsprocesser från behov till anställning
Arbeta med employer branding och kandidatkommunikation
Skapa engagerande content för sociala medier, karriärsidor och kampanjer
Använda och utveckla ditt lokala nätverk för att attrahera rätt kandidater
Vara en synlig ambassadör för kundens varumärke och kultur
Rollen är varierad, utvecklande och anpassningsbar efter din erfarenhetsnivå.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
Är i starten av din karriär eller har några års erfarenhet - båda funkar lika bra
Har ett brett lokalt nätverk och trivs med att bygga relationer
Är kommunikativ, nyfiken och har ett öga för innehåll som engagerar
Gillar människor, tempo och att testa nya idéer
Vill utvecklas snabbt i ett modernt och växande bolag
Kunden erbjuder
En attraktiv arbetsgivare med stark framtidstro
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
Introduktion, stöd och möjlighet att växa in i rollen
Frihet under ansvar i en prestigelös kultur
En arbetsplats där initiativ uppmuntras och potential tas tillvara
Urval sker löpande.
Känner du igen dig - även om du inte uppfyller allt till punkt och pricka?
Rätt person slår alltid perfekt CV.
