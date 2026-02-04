Rekryterare / Content Creator - för kunds räkning

EnRival AB / Administratörsjobb / Malmö
2026-02-04


EnRival AB har mångårig erfarenhet av rekrytering, bemanning och jobbmatchning. Vi skapar jobbmöjligheter!

EnRival AB har idag ca 100 kontor över stora delar av Sverige, från Ystad i söder till Luleå i norr. Våra verksamhetsområden är Rekrytering, Omställning och Utbildning. Inom Arbetsmarknadsprojekt är vi bl.a. kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen, och en av Sveriges ledande leverantörer av Jobbmatchning genom tjänsten Rusta och Matcha.

För vår kunds räkning söker vi nu en Rekryterare / Content Creator till ett uppstickande, modernt och attraktivt företag med stark tillväxt och stora framtidsplaner.

Det här är en roll för dig som vill kombinera rekrytering, kreativt content och relationsbyggande - oavsett om du är i början av din karriär eller redan har hunnit samla erfarenhet.

2026-02-04

Företaget
Vår kund är ett nytänkande företag med stark kultur, högt engagemang och korta beslutsvägar. Här värdesätts driv, personlighet och idéer lika högt som erfarenhet. Företaget befinner sig i en expansiv fas och erbjuder goda möjligheter till både professionell och personlig utveckling.

Om rollen

Som Rekryterare / Content Creator kommer du att:

Driva och stötta rekryteringsprocesser från behov till anställning

Arbeta med employer branding och kandidatkommunikation

Skapa engagerande content för sociala medier, karriärsidor och kampanjer

Använda och utveckla ditt lokala nätverk för att attrahera rätt kandidater

Vara en synlig ambassadör för kundens varumärke och kultur

Rollen är varierad, utvecklande och anpassningsbar efter din erfarenhetsnivå.

Vem söker vi?

Vi tror att du:

Är i starten av din karriär eller har några års erfarenhet - båda funkar lika bra

Har ett brett lokalt nätverk och trivs med att bygga relationer

Är kommunikativ, nyfiken och har ett öga för innehåll som engagerar

Gillar människor, tempo och att testa nya idéer

Vill utvecklas snabbt i ett modernt och växande bolag

Kunden erbjuder

En attraktiv arbetsgivare med stark framtidstro

Goda utvecklings- och karriärmöjligheter

Introduktion, stöd och möjlighet att växa in i rollen

Frihet under ansvar i en prestigelös kultur

En arbetsplats där initiativ uppmuntras och potential tas tillvara

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar kunden med oss. Urval sker löpande.

Känner du igen dig - även om du inte uppfyller allt till punkt och pricka?
Sök ändå. Rätt person slår alltid perfekt CV.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2026-03-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Enrival AB (org.nr 556689-0207)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
EnRival

Jobbnummer
9722776

