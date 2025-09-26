Rekondtekniker - till expansivt företag
Vi söker till kund i Linköping en rekondtekniker. Vår kund är i en expansiv fas och behöver förstärkning till sitt team. Tjänsten är en rekrytering där du blir direkt anställd av kunden.
I rollen får du ett varierat arbete med fokus på rekonditionering och enklare monteringar. Du ser till att alla fordon lämnar verkstaden i toppskick och möter kunder på ett trevligt och professionellt sätt. Rollen passar dig som är social, initiativtagande, händig och har ett öga för detaljer. Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rengöring av fordon
Polering och vaxning
Utvändig rekond
Invändig rekond inklusive möbel- och textilvård
Bistå verkstaden med enklare monteringar
Visst arbete med demontering/försäljning på plats
Driva rekondavdelningen med energi och engagemang Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande roll
Intresse för kundvård och god servicekänsla
Eget driv och initiativtagande
Stark och uthållig - fysiskt krävande arbete
Flytande svenska i tal och skrift
Noggrannhet och engagemang värdesätts
Körkort B
Meriterande kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av städjobb
Kunskaper i tyska språket
Utökat körkort: C1
Erfarenhet inom motorbranschen
Vi erbjuder
Heltidsanställning med fast lön och goda villkor
En ren och modern arbetsmiljö med fokus på ständiga förbättringar
Ett engagerat team där samarbete och service är i centrum
Möjligheter att växa vidare inom företaget
Q är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med lång erfarenhet inom branschen. Våra samarbeten bygger på långsiktighet, engagemang, enkelhet och förtroende. Hos oss gör människor skillnad.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan - vi arbetar med löpande urval. Vi ser fram emot att få veta mer om dig och varför du är rätt för rollen. Mer information om tjänsten och kunden lämnas vid fortsatt kontakt. Ersättning
