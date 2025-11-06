Rekondare till RA Motor Haninge
2025-11-06
Har du ett skarpt öga för detaljer och en passion för bilar? Vill du arbeta i ett team där kvalitet och kundupplevelse alltid står i centrum? Då är det här möjligheten för dig!Publiceringsdatum2025-11-06Om tjänsten
RA Motor Haninge söker nu en engagerad och skicklig Rekondare som vill vara med och ge våra bilar den bästa omsorgen - både invändigt och utvändigt. I din roll blir du en viktig del av vårt team och ansvarar för att varje fordon som lämnar oss gör det i absolut toppskick.Arbetsuppgifter
Tvätt, polering och lackvård
Städning och behandling av interiör
Säkerställa att varje bil levereras i bästa möjliga skick till kund
Vi söker dig som
Har erfarenhet av fordonsrekonditionering
Är noggrann, ansvarstagande och har känsla för detaljer
Har god fysik och gillar praktiskt arbete
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor
Vi erbjuder
En positiv arbetsmiljö med härliga kollegor
Möjlighet till utveckling och lärande inom företaget
Chansen att arbeta med bilar i en professionell och modern anläggning
Så här ansöker du
Vill du bli en del av vårt team och bidra till att skapa bilglädje för våra kunder? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@ramotor.se
och märk din ansökan med "Rekondare - RA Motor Haninge".
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske snart få välkomna dig som vår nya kollega!
RA Motor Haninge - där passion för bilar möter kvalitetsservice!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@ramotor.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare R A Motor AB
(org.nr 556551-0574), https://ramotor.se/kontakt/jobba-hos-oss/
Albybergsringen 114 (visa karta
)
137 69 ÖSTERHANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcelo Campos jobb@ramotor.se Jobbnummer
9591276