Rekondare Fritidsbåtar
2025-09-26
Boatmanager Näset är en fritidsbåthamn med 65 bryggplatser och en yta på 4500 kvm med 180 vinteruppställningsplatser.
Hamnen ligger vackert beläget i Välens inlopp i de södra delarna av Västra Frölunda. Vi söker dig som:
Har dokumenterad kunskap för uppgiften minst 2 års erfarenhet av polering, krympplast
Är en erfaren och självgående Rekondare
Är driven och ansvarstagande
Har en vilja att arbeta för ett dynamiskt företag med korta beslutsvägar
Har ett sinne för kundservice
Erfarenhet av Polering, Bottenmålning, Träarbeten är meriterande. Hos oss arbetar du huvudsakligen mot privatpersoner med vinterservice och vinterförvaring av båtar.
Arbetet innefattar även att plocka upp nya varor på lagret, viss skötsel av fastigheten som klippning av gräs och ogräs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: naset@boatmanager.se Arbetsgivarens referens
