Rekondare, Bilvårdare
2025-12-20
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
Vi söker nu en noggrann och engagerad rekondare till vårt team. Du som söker har ett öga för detaljer, arbetar strukturerat och har erfarenhet inom professionell bilvård. I rollen kommer du att arbeta med både invändig och utvändig rekond där hög kvalitet, finish och noggrannhet är avgörande i varje moment.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av bilvård och rekond samt ett genuint intresse för bilar. Du är självgående, ansvarstagande och trivs med att leverera ett slutresultat med hög standard. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med applicering av keramiska lackskydd, montering av dekaler, solfilm, stenskottsfilm (PPF) eller foliering, men detta är inget krav för rätt person.
Vi erbjuder ett varierande och utvecklande arbete i en trevlig arbetsmiljö med möjlighet att arbeta med moderna metoder och kvalitetsinriktad bilvård. Start enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: info@customcarcenter.se
LK Upgrade AB
