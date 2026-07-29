Rekondare

Rixbil Sverige AB / Städarjobb / Halmstad
2026-07-29


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Bilrekondare sökes – Deltid vid behov
Arbetsgivare: Rixbil Sverige AB
Placeringsort: Halmstad
Tillträde: Omgående
Rixbil Sverige AB är en växande bilhandlare i Halmstad. Vi söker nu en noggrann och engagerad bilrekondare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-07-29

Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rekonditionering av personbilar.
Invändig och utvändig rengöring.
Polering samt förberedelse av fordon inför försäljning och leverans.

Vi söker dig som:
Har B-körkort.
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Erfarenhet av bilrekond är meriterande men inget krav.

Tjänsten är en deltidsanställning vid behov. Arbetstider planeras i samråd och tillträde sker omgående.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@rixbil.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rixbil Sverige AB (org.nr 559283-3197)
Gamla laholmsvägen 28 (visa karta)
302 62  HALMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10015452

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