Rekondare
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2026-07-29
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Bilrekondare sökes – Deltid vid behov
Arbetsgivare: Rixbil Sverige AB
Placeringsort: Halmstad
Tillträde: Omgående
Rixbil Sverige AB är en växande bilhandlare i Halmstad. Vi söker nu en noggrann och engagerad bilrekondare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Tvätt och rekonditionering av personbilar.
Invändig och utvändig rengöring.
Polering samt förberedelse av fordon inför försäljning och leverans.
Vi söker dig som:
Har B-körkort.
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad.
Erfarenhet av bilrekond är meriterande men inget krav.
Tjänsten är en deltidsanställning vid behov. Arbetstider planeras i samråd och tillträde sker omgående.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: info@rixbil.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rixbil Sverige AB
(org.nr 559283-3197)
Gamla laholmsvägen 28 (visa karta
)
302 62 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10015452