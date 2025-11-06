Rekondare
Carla AB / Servicepersonaljobb / Stockholm Visa alla servicepersonaljobb i Stockholm
2025-11-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Carla AB i Stockholm
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Om Carla
Vi på Carla vill sätta en ny standard för hur man köper bil. Vårt mål är att det ska vara lika lätt och tryggt att köpa eller leasa en bil online, som allt annat man köper på nätet. Självklart ska alla bilar vara laddbara. Bolaget grundades 2020 i Stockholm och är nu i en spännande tillväxtfas och letar därför efter en nya härlig kollegor till vår anläggning i Kungsängen.
Om rollen
Som bilrekonditionerare jobbar du med att tvätta, rengöra interiör och utföra allmän rekond av fordon - begagnade bilar och nya exklusiva modeller. Lackbearbetning och enklare reparationer ingår i arbetsuppgifterna. Som bilrekondare är det viktigt att du är noggrann och detaljorienterad samt att du försöker finna nya möjligheter och lösningar på hur ett fordon på bästa sätt ska tas om hand. Du har ett stort intresse för bilar och känner starkt ägarskap för att Carlas bilar ska vara i toppskick vid leverans.
Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader.
Körkort: B-körkort krävs.
Arbetstider: 07-16
Ort: Stockholm, Kungsängen.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet inom bilrekond
Är en team player och kommunicerar väl i svenska eller engelska
Är flexibel i ditt arbetssätt och gillar att lära dig och bli bra på nya saker
Gillar ordning och reda och arbetar strukturerat
Vad har vi att erbjuda dig?
Först och främst, så erbjuder vi en fantastisk möjlighet att ansluta till ett bolag som bygger en ny onlinemarknad, med starka värderingar, och en affärsmodell som ska vara hållbar på alla sätt. Utöver det så erbjuder vi:
En möjlighet att skapa din egen väg på ett relativt nystartat bolag, men med möjligheten att växa och lära från duktiga, och trevliga medarbetare
En arbetsplats som på riktigt tror på mångfald. Vi har anställt, och fortsätter anställa helt oberoende av etnisk bakgrund, utbildning, erfarenhet, sexuell läggning, och allt annat som borde vara självklart 2024
Konkurrenskraftig och marknadsmässig ersättning
Nu när du kommit såhär långt...
• så kanske just du är vår nya kollega? Se då till att ansök idag! Urval och rekryteringsprocess sker löpande.
Vi tar inte emot ansökningar via mail. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carla AB
(org.nr 559277-3492) Arbetsplats
Carla Kontakt
Sandra Palm sandra.palm@carla.se 0707577933 Jobbnummer
9592694