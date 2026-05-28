Fastighetsansvarig med teknisk profil till BRF Blåsut
2026-05-28
Om rollen
Vi söker nu en händig och självgående fastighetsansvarig som vill ha en central roll i den dagliga driften av våra fastigheter i Göteborg. Som en del av vårt operativa team arbetar du i ett tätt samarbete med en kollega och rapporterar direkt till fastighetsförvaltaren.
Tjänsten är en heltidsanställning med arbetstider förlagda till vardagar klockan 07:00-16:00, där du får en roll med stor frihet under ansvar i en stabil och välskött miljö.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Tyngdpunkten i arbetet ligger på att säkerställa fastigheternas skick genom regelbundna ronderingar och teknisk tillsyn. Du blir en nyckelperson för våra medlemmar och vi lägger stor vikt vid din förmåga att erbjuda en hög servicegrad i varje möte. Arbetet kräver en hög grad av prestigelöshet där ingen uppgift är för liten eller för stor, och du förväntas hugga in där det behövs för att lösa dagen för föreningen. Arbetet innefattar allt från teknisk tillsyn och samordning med entreprenörer till praktiska reparationer av låshus och dörrstängare, samt enklare snickerier i både allmänna utrymmen och lägenheter. Du ansvarar även för lagstadgade kontroller såsom systematiskt brandskyddsarbete (SBA), tillsyn av tekniska utrymmen och löpande dokumentation av utförda åtgärder.
Vem är du? Vi söker en utpräglad "doer" med en stabil teknisk bakgrund som trivs med att vara i rörelse i en fysiskt aktiv roll. Du har ett proaktivt arbetssätt, vilket innebär att du identifierar behov och åtgärdar dem innan de blir faktiska problem. Eftersom rollen innebär daglig kontakt med många medlemmar krävs ett tålmodigt och professionellt bemötande. Du är trygg i din praktiska kunskap men samtidigt prestigelös nog att hjälpa till där det bäst behövs för stunden, oavsett arbetsuppgift.Kvalifikationer
Flerårig erfarenhet av teknisk fastighetsskötsel, hantverksarbete eller annan relevant bakgrund.
Mycket gott handlag med verktyg och dokumenterad vana vid reparationer och enklare snickerier.
Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och myndighetskontroller.
God vana av att använda digitala system för felanmälan och löpande dokumentation.
Flytande svenska i både tal och skrift.
B-körkort.
Om anställningen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde den 1 september 2026. Vi tillämpar fast månadslön med individuell lönesättning. Vi erbjuder en stabil arbetsmiljö med goda villkor, moderna arbetsverktyg och friskvårdsbidrag. Då tjänsten innebär arbete i människors hemmiljö och tillgång till säkra utrymmen, kommer vi att efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7792378-2024425".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hsb:s Brf Blåsut I Göteborg
Gröna gatan 41 (visa karta
414 54 GÖTEBORG
