Tekniker som vill nå nya höjder till Eltel i Växjö
Vill du ha ett fritt och varierat teknikerjobb där du löser problem, installerar ny teknik och arbetar nära både kunder och kollegor? Trivs du dessutom med praktiskt arbete i fält och känner dig motiverad av att jobba på hög höjd? Då kan du vara den vi söker till vårt team i Växjö.
Vilka är mina arbetsuppgifter?Som tekniker hos oss i Växjö får du en varierad vardag där du arbetar med installation, driftsättning och service av teknisk fiber- och kommunikationsutrustning hos kund. Rollen innebär arbete både inomhus och utomhus, och höjdarbete är en naturlig del av tjänsten. Exempel på arbetsuppgifter:
felsökning och felavhjälpning
installation och byte av utrustning hos kund
konfigurering, inmätning och funktionstest
driftsättning och säkerställande av fungerande anslutningar
service, reparation och byte av utrustning på hög höjd
Du utgår från Växjö och arbetar nära både kollegor, produktionsplanerare och kunder. Du rapporterar ditt arbete löpande via telefon eller dator och blir en viktig del i att få vardagen att fungera för våra kunder. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Varför ska jag välja Eltel?Här får du ett jobb med stor variation, frihet under ansvar och möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna och hjälpsamma kollegor. Du blir en del av ett team med hög kompetens, stark laganda och du rapporterar till Jonas som är nära verksamheten och förstår vardagen i fält.
En anställning hos Eltel innebär att du är med och bidrar till att säkra Sveriges kritiska infrastruktur. Våra kunder har alla samhällsviktiga funktioner och varje dag gör vi tillsammans att digitaliseringen och elektrifieringen blir till verklighet. Du kommer att få en stor variation i dina arbetsuppgifter tillsammans med mycket ansvar, och en möjlighet att hela tiden utvecklas inom befintliga och nya roller. Eltel är en trygg arbetsgivare med en lång och stolt erfarenhet från branschen. Vi finns över hela Sverige och är i stark tillväxt, särskilt inom förnybar energi. Som en del av Eltel kan du känna dig trygg med att vi ständigt har din säkerhet och arbetsmiljö i fokus med en tydlig nollvision för arbetsskador. Men det som gör att man stannar hos oss är en öppen arbetskultur med trevliga och duktiga kollegor som gör oss alla starkare tillsammans.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och som trivs i en praktisk och omväxlande roll ute i fält. Du behöver inte vara färdig masttekniker, men du behöver vara bekväm med att arbeta på hög höjd och motiveras av en vardag där arbetsuppgifterna varierar. För att lyckas i rollen behöver du ha:
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
god datavana
utbildning på gymnasienivå eller motsvarande erfarenhet
erfarenhet av liknande arbete är meriterande
erfarenhet av mastarbete och/eller mastcertifikat är starkt meriterande
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående, noggrann och ansvarstagande. Du har ett gott kundfokus, samarbetar väl med andra och är flexibel när arbetsdagen behöver anpassas efter verksamhetens behov.
Ytterligare information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning.
Grund för anställning är godkänd bakgrundskontroll (inklusive bland annat kontroll av rättsliga tvister och ekonomisk status) och godkänd säkerhetsprövning
På Eltel arbetar en bred variation av människor; unga som äldre, med olika religioner, nationaliteter, sexuella läggningar och funktionsvariationer. Det bidrar till vår framgång och stolthet. Kan du bidra till att bredda mångfalden ytterligare? Då blir vi glada! Exempelvis behöver vi bli fler kvinnor i tekniska roller.
Jag som sköter rekryteringen heter Mia och du når mig på maria.jungefors@eltelnetworks.se
om du har frågor.
Varmt välkommen med din ansökan!
Eltel är den ledande leverantören av tjänster för kritisk infrastruktur. Vi designar, planerar, bygger och säkrar driften av el- och kommunikationsnätverk i hela Sverige på uppdrag av våra kunder som i huvudsak är operatörer, nätägare och myndigheter.
Vi är stolta över att skapa värde för våra kunder och för samhället i stort - vi på Eltel kombinerar kunskap och kompetens med en praktisk inställning till arbete. Vi har ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen för dig som gillar utmaningar och som vill ta ett samhällsansvar. Vi söker nu fler engagerade människor som vill bli en del av vårt företag.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt andra försäljare av ytterligare tjänster kopplat till våra rekryteringar. Vi har upphandlat de tjänster vi behöver. Vid andra frågor; kontakta oss centralt på rekrytering@eltelnetworks.se
