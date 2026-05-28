Miljöarbetare till Ragn-sells i Linköping över sommaren
Har du C körkort och är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta med maskiner och farligt gods? Har du maskinkunskap och är en självgående person som vill göra skillnad varje dag under sommaren? Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-05-28Om tjänsten
Som Miljöarbetare hos Ragn-sells arbetar du med insamling och hantering av farligt avfall hos deras kunder i Östergötland, både lokala och nationella. Med stort fokus på säkerhet kommer du vara med och driva återvinningen och hållbarheten framåt och du får du arbeta med maskiner, återvinning och kvalitetskontroll i en viktig och växande bransch.
Detta är ett uppdrag på heltid med start omgående där du förväntas jobba heltid från start fram till v.32. Finns eventuella chanser till förlängning.
Du erbjuds
Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
En trevlig arbetsplats med bra och kompetenta kollegor
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom företagetDina arbetsuppgifter
Samla in och transportera farligt avfall.
Säkerställa rätt märkning, sortering och packning enligt säkerhetskrav.
Daglig körning och planering med digital färdskrivare.
Samarbeta med transportplanering och teamet på anläggningen.
Vi söker dig som
Har C-körkort
Digitalt färdskrivarkort
ADR Grund Stycke
Kan börja jobba omgående och jobba heltid fram till v.32
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
Har stort säkerhetstänk och kan följa rutiner noggran
Är social och gillar att arbeta i team
Har ett godkänt utdrag ur belastningsregistret då uppdraget är säkerhetsklassat
Det är meriterande om du har
Behärskar Engelska i tal och skrift
Släpkort
Erfarenhet av miljöarbete och insamling av farligt avfall
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
