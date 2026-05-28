Arbetsmiljöingenjör till Billerud Skärblacka, Norrköping
Billerud Sweden AB / Arbetsmiljöjobb / Norrköping Visa alla arbetsmiljöjobb i Norrköping
2026-05-28
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Billerud Sweden AB i Norrköping
, Lindesberg
, Solna
, Grums
, Gävle
eller i hela Sverige
Produktion är en av de bärande funktionerna på Billerud. Här arbetar vi tillsammans för att omvandla råvara till hållbara produkter genom stabila processer, modern teknik och ett nära samarbete mellan olika specialistområden. Varje dag bidrar våra medarbetare till att hålla produktionen säker, effektiv och i ständig utveckling. Vill du vara med och stärka vårt arbete och hjälpa oss forma framtidens hållbara produktion? Då kan den här rollen vara rätt för dig.
Vi söker nu vår nästa Arbetsmiljöingenjör med placering i Skärblacka utanför Norrköping.
Som Arbetsmiljöingenjör hos oss är du expert, rådgivare och möjliggörare inom arbetsmiljö och säkerhet. Du arbetar både operativt och strategiskt med fokus på systematiskt arbetsmiljöarbete, lagefterlevnad och att stärka säkerhetskulturen i hela bruket.
Du blir en del av funktionen SA Arbetsmiljö & Säkerhet och samarbetar tätt med chefer, skyddsorganisation, medarbetare och entreprenörer, samt med motsvarande funktioner inom Billerudkoncernen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
• Vara sakkunnig inom arbetsmiljö och brandskydd som rådgivare, utbildare och intern revisor
• Stödja verksamheten i förändringsarbete med fokus på beteenden, attityder och kultur.
• Planera och utveckla arbetssätt för riskbedömningar, incidentrapportering och utredningar.
• Genomföra revisioner, tekniska mätningar och analyser.
• Sammanställa och följa upp statistik kopplat till tillbud, olyckor och risker.
• Samordna bevakning av arbetsmiljölagstiftning och säkerställa efterlevnad.
• Bidra till utveckling och publicering av arbetsmiljö- och säkerhetsinformation på vårt intranät.
Vi sätter Safety First! Hos oss på Billerud ansvarar vi alla för att bidra till en säker arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-05-28Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Arbetsmiljöingenjör har du:
• Slutförd eftergymnasial utbildning till arbetsmiljöingenjör. Alternativt arbetslivserfarenhet som Billerud bedömer motsvarande.
• God kunskap om arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Meriterande om du även har erfarenhet av:
• Heta arbeten, ATEX, CLP, LSO eller Seveso lagstiftning.
• Riskbedömningar och arbetsmiljöutredningar i industrimiljö.
• Digitala system för tillbud och riskhantering (t.ex. IA system).Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är en person som driver förändring och har förmåga att påverka både arbetssätt och beteenden i organisationen. Du arbetar strukturerat och planerat, även i en vardag där prioriteringar snabbt kan förändras, och du behåller lugn och omdöme även i pressade situationer.
Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende med olika yrkesroller och nivåer i organisationen, och du kommunicerar tydligt och pedagogiskt i både rådgivande och utmanande sammanhang. Samtidigt är du initiativtagande och tar ansvar för att driva frågor framåt, med ett helhetsperspektiv på säkerhet, arbetsmiljö och kultur.
Våra värderingar är viktiga för oss och vi tror att du som söker känner igen dig i våra värdeord: Värna om varandra och vi håller det vi lovar. Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Nicklas Enocks, Senior Manager Occupational Health & Safety på Nicklas.Enoks@billerud.com
eller +46702881734.
Vi undanber oss förslag från externa rekryteringsleverantörer.
Ansökningsinformation
Välkommen med din ansökan senast 14/6. Urval kan ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Billerud är en jämställd arbetsgivare. Vi omfamnar mångfald och är engagerade i att skapa en inkluderande miljö för alla anställda och kandidater.
Varför oss?
• En möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid
• Utvecklings- och karriärmöjligheter
• Prestationsbaserad bonus, tjänstepension och en rad olika förmåner enligt företagets policy.
Vår rekryteringsprocess innehåller: intervjuer, rekryteringstester, referenstagning samt godkänt alkohol- och drogtest. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Billerud Sweden AB
(org.nr 556876-2974), https://www.billerud.se/karriar
Bergslagsvägen 45 (visa karta
)
617 30 SKÄRBLACKA Jobbnummer
9934908