Undersköterskor och vårdbiträden till Allegio City i sommar
Vill du bli en del av vårt team i Allegio City i sommar?
Vi söker nu undersköterskor och vårdbiträden till vårt team i Allegio City.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du möter människor, skapar trygghet och gör skillnad i vardagen - varje dag.
Vi söker dig som kan börja omgående och arbeta på timme under hela eller delar av sommaren.
Vi söker dig som:
kan arbeta dag, kväll och helg
kan cykla
är trygg, ansvarstagande och tycker om att möta människor
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
Erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om rekryteringsprocessen
Vid en eventuell anställning ska du uppvisa giltig fotolegitimation. För arbete i hemmet med äldre ska du även uppvisa utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret. Utdragen ska visas upp på begäran av arbetsgivaren.
Allegio City, Västerås
Timanställning - start omgående
Arbete hela eller delar av sommaren
Vill du vara med och göra skillnad tillsammans med oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: mariana.amaral@allegio.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarvikarie Allegio City". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975) Arbetsplats
Allegio Omsorg Västerås Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Mariana Amaral mariana.amaral@allegio.se Jobbnummer
9934932