Fiskarfruns Café-Fiskbutik&Rökeri
Vi söker dig som vill arbeta med småskaligt mathantverk på landsbygden-Ängsö med ett genuint intresse för service och försäljning .
Insjöfisket i Mälaren är vår ryggrad i verksamheten med förädling & fiskrökeri året runt. Vår fiskbutik med rökeri ligger på Ängsöns sydvästra hörn.
Under sommaren öppnar vi upp Fiskarfrun 's Cafe i Fiskbutiken med lättare luncher & smörgåsar och hembakat kaffebröd .Angränsande till Fiskbutiken har vi en Glassbar med kulglass i våffla & bägare och försäljning av fika smörgåsar kaffebröd .
Arbetet innebär flera olika sysslor b.l.a servera våra gäster,smörgåsberedning ,kassa, disk ,städ.
Du bör vara stresstålig och god kondition då arbetet under sommaren är intensivt med ett högt tempo vissa dagar. Serviceinriktad, ansvarsfull, positiv är viktiga egenskaper. Vi ser gärna att du är en person som är matlagnings intresserad . har ett öga för detaljer ,ett intresse för råvaror och smaker, men är inget krav . Viktigt att komma ihåg att till Ängsö finns ingen lokaltrafik , så du måste ha tillgång till bil eller moped för att ta dig till arbetet . Läs gärna mer om oss och vår verksamhet på hemsidan där det finns mer information.
Arbetstider följer våra öppettider under sommaren.
w 27- w32 är det 4 dgr / veckan, torsd-sönd ca mellan kl 9-17.
Endast sökande som kan arbeta hela perioden.
Ansökan ska innehålla : CV & personligt brev . Ansökan skickas till vår e-post .
Timlön enligt gällande avtal Visita / HRF Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-27
E-post: info@angsofisk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb Ängsö". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ängsö Fisk AB
(org.nr 559040-3159)
Ängsö Skurusund 2 (visa karta
)
725 98 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9934950