Sommarjobb Butikssäljare Nalina Klänningar
2026-05-28
SOMMARJOBB HOS NALINA
Vi söker butikssäljare till vårt team i Malmö!
Är du social, driven och älskar mode och kundkontakt? Då kanske du är vår nästa stjärna på Nalina!
Vi söker tjejer födda mellan 2004-2007 som vill sommarjobba i butik hos oss. Hos Nalina får du jobba i en inspirerande miljö tillsammans med ett härligt team där service, energi och gemenskap står i fokus.
Vi söker:
Butikssäljare - 85%
För dig som vill jobba större delen av sommaren och vara en viktig del av butiksteamet.
Butikssäljare - 15%
Perfekt för dig som vill kombinera jobbet med studier eller annat och kan hoppa in vid behov samt arbeta helger.
Vi söker dig som:
Är positiv, ansvarstagande och utåtriktad
Tycker om försäljning och kundkontakt
Är flexibel och gillar att ta initiativ
Kan jobba under sommaren, inklusive vissa helger
Hos oss får du:
Erfarenhet inom butik och försäljning
Ett roligt och utvecklande sommarjobb
Jobba i ett ungt och energifyllt team
Vara en del av Nalina-familjen
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi värdesätter personlighet, energi och viljan att lära sig!
Plats: Södra Förstadsgatan, Malmö
Period: Sommaren 2026
Ansök genom att skicka:
Bild på dig själv
Kort presentation
Telefonnummer
till: marina@nalina.stor
e
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
E-post: Marina@nalina.store
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SOMMARJOBB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare House Of Azk AB
(org.nr 559323-0716) Arbetsplats
Nalina Kontakt
CEO
Marina Asaad marina@nalina.store 0737247810 Jobbnummer
9934944