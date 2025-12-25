Rehabkoordinator
Din Vårdcentral i Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-12-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Vårdcentral i Stockholm AB i Stockholm
Rehabkoordinator sökes
Din Vårdcentral i Stockholm AB
Rehabhandläggare
Kommun: Stockholm
Korta fakta om jobbet
Omfattning: Deltid
Varaktighet: Tillsvidare
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
Sista ansökningsdag:
Om jobbet
Rehabkoordinator sökes till ny vårdcentral
Vi på Kassem Vårdcentral söker en engagerad och kvalificerad rehabkoordinator som vill bli en del av vårt team! Vi är en nystartad vårdcentral som snart öppnar våra dörrar, och vi behöver dig som vill bidra till att erbjuda våra patienter bästa möjliga rehabiliteringsstöd.
Om rollen:
Som rehabkoordinator kommer du att ha en nyckelroll i att samordna och planera rehabiliteringsinsatser för våra patienter. Du arbetar nära vårdteamet och ser till att patienterna får den hjälp och det stöd de behöver för att återgå till arbete eller dagliga aktiviteter på bästa sätt. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
• Utvärdera rehabiliteringsbehov tillsammans med patient och vårdteam.
• Planera och koordinera individuella rehabiliteringsplaner.
• Vara länken mellan patient, arbetsgivare och övriga vårdgivare.
• Säkerställa att patienterna får rätt stöd i rätt tid.
Vi söker dig som:
• Är legitimerad
• Har erfarenhet av samordning och rehabiliteringsplanering.
• Är duktig på att kommunicera och samarbeta med olika professioner och aktörer.
• Är lösningsfokuserad och har ett genuint intresse för att hjälpa människor att återgå till en fungerande vardag.
Om anställningen:
Detta är en timanställning, vilket innebär flexibilitet både för dig och oss. Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där du får vara med och bygga upp verksamheten från grunden!
Det finns möjligheten till fast anställning efter en visstid (provanställning)
Låter det intressant? Skicka din ansökan och CV till: info@kassem-vc.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
E-post: info@kassem-vc.se Arbetsgivare Din Vårdcentral i Stockholm AB
(org.nr 559436-8721)
Kista gången 26 (visa karta
)
164 40 KISTA Jobbnummer
9663752