Rehabiliteringskoordinator
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Psykiatrisk öppenvård
Psykiatrin på Gotland ingår i regionens hälso- och sjukvårdsförvaltning och är belägen i Visby med hela ön som upptagningsområde.
Verksamheten tillhandahåller psykiatrisk heldygnsvård, vuxenpsykiatrisk öppenvård, medicinsk beroendevård och barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP) och har sammantaget omkring 150 medarbetare. Åldersövergripande team finns för vissa patientgrupper, där BUP och vuxenpsykiatri samarbetar.
Vi söker nu en rehabiliteringskoordinator då en av våra två rehabiliteringskoordinatorer bytt tjänst inom regionen. Du kommer att ingå i vår vuxenpsykiatriska öppenvård tillsammans med psykologer, psykoterapeuter, behandlare, socionom, sjuksköterskor och läkare. Det är en tvärprofessionell arbetsplats, där också olika medicinska och psykologiska behandlingsinriktningar finns representerade vilket ses som en styrka. Ett arbete pågår ständigt med att strukturera och förtydliga vårdprocesser såväl när det gäller bedömningar/utredningar som behandlingar. Ett viktigt utvecklingsarbete har gjorts gällande försäkringsmedicinska aspekter i det vardagliga kliniska arbetet, där våra rehabiliteringskoordinatorer bidragit mycket starkt till att arbetet blivit framgångsrikt. Tillsammans har vi en riktigt bred kompetens och erbjuder ett sammanhang som vi vill se som trivsamt och utvecklande för alla. Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
Som rehabiliteringskoordinator kommer du att samarbeta med sjukskrivande läkare, andra medarbetare inom psykiatrin, våra psykiatriska patienter och externa verksamheter. Arbetet bygger på att medverka till och vid behov initiera intern samordning, extern samordning/samverkan med bland annat arbetsgivare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och personligt stöd för patient i sjukskrivningsprocess.
I arbetet ingår också att medverka i utvecklingsarbeten i angränsande frågor, såsom sjuk- och aktivitetsersättningsärenden. Utöver detta ingår att vara ett internt stöd inom verksamheten för frågor kring sjukskrivningsprocess och rehabilitering.
Vem är du?
Att du har relevant högskoleutbildning inom medicin/omvårdnad, arbetsterapi, beteendevetenskap eller socialt arbete är ett krav. Vidareutbildning och/eller erfarenhet som rehabiliteringskoordinator är meriterande.
Arbetet i stort kräver att du är kommunikativ med god förmåga att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du måste kunna arbeta både självständigt och i konkret samarbete med andra professioner. I detta behöver du kunna ha ett genomgående professionellt förhållningssätt. Vid behov av och önskemål om vidareutbildning i att koordinera sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocesser kan detta diskuteras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
