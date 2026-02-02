Rehabiliteringsassistenter för sommarvikariat
2026-02-02
Studerar du till arbetsterapeut eller fysioterapeut och söker ett meningsfullt sommarvikariat? Som rehabiliteringsassistent hos oss får du möjlighet att arbeta nära legitimerad personal och bidra till människors rehabilitering. Ta chansen att göra skillnad i sommar och få värdefull erfarenhet!
Om arbetsplatsen
Nu söker vi rehabiliteringsassistenter för sommarvikariat till flera av våra verksamheter. Behovet finns på våra vårdboenden, på vår korttidsenhet, i habiliteringsteamet samt i hemsjukvården. Hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Arbetet sker vardagar och dagtid på samtliga arbetsplatser.
Vad vi erbjuder
För oss är det viktigt att vi inleder vårt samarbete på ett bra sätt och därför får du en god introduktion. Du kommer även att få genomföra vissa utbildningar. Du arbetar i team och i nära samarbete med arbetsterapeut och fysioterapeut och kommer även samverka med sjuksköterskor och övrig omsorgspersonal.
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 250 kronor per arbetad månad. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som rehabiliteringsassistent arbetar du på uppdrag av legitimerad fysio- eller arbetsterapeut. Detta kan innebära arbetsuppgifter som att bistå med träning i personlig vård (P-ADL), träning i boende- närmiljöaktiviteter (I-ADL), förflyttningsträning, rehabilitering efter fraktur och plastik, cirkulationsbefrämjande åtgärder, handträning, andningsträning, kontrakturprofylax samt bistå vid bedömningar, uppföljningar och utprovning av hjälpmedel med mera. Legitimerad personal står för alla bedömningar och finns tillgänglig för daglig handledning. Kvalifikationer
Vi söker dig som studerat minst fyra terminer till arbetsterapeut eller fysioterapeut. B-körkort är ett krav för arbete i hemsjukvården och för arbete på korttidsenheten och vårdboende är det meriterande. I hemsjukvården behöver du kunna cykla och vara bekväm med att ta dig fram i trafikerad miljö.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi lägger stor vikt vid god samarbetsförmåga, ett pedagogiskt förhållningssätt samt flexibilitet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Vi rekryterar löpande utifrån verksamheternas behov. Rekryteringsprocessen för sommarvikariat pågår under hela våren.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning: Heltid/deltid
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
