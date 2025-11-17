Rehabassistent sommaren 2026
2025-11-17
Är du en driven och engagerad undersköterska? Är du van vid att arbeta med rehabiliterande insatser? Då kan du få chansen att arbeta på Hälso- och sjukvårdsenheten som rehabiliteringsassistent måndag-fredag under 9 veckor i sommar.
Här erbjuds du en heltidsanställning över hela äldreomsorgsområdet i kommunen med möjlighet att täcka för ordinarie undersköterskor och rehab assistenter vid frånvaro eller ökat behov.
Hälso- och sjukvårdsenheten i Hjo består av ca 30 medarbetare som ansvarar för all sjukvård & rehabilitering för kommunens patienter. Arbetet sker inom såväl hemsjukvård som på särskilt boende & korttidsenheter. Vi är en väldigt socialt inriktad arbetsgrupp där målet är att utvecklas och ha roligt på jobbet. Vi arbetar aktivt med utveckling inom vår enhet vilket gör att vi ser oss själva som att ligga i framkant då det kommer till digitala arbetssätt med bland annat mobilt dokumentationssystem, digital signering, digitala lås hos alla patienter, läkemedelsrobotar med mera. Vi strävar efter att fortsätta denna resa med fokus på smidigt tillgänglig information, minskad administration och ökad tillgänglighet! Vi hoppas att du som söker vill vara en del av detta!
Att arbeta och leva i Hjo kommun
Hjo växer och utvecklas tillsammans med vår omvärld. Genom goda möten samverkar vi och hittar vägar mot en hållbar framtid. Vi bevarar och värnar vår unika stadsmiljö, landsbygd och Vättern. Vi som bor, lever och verkar i Hjo möter framtiden med mod inför förändring och nya lösningar. Här är vården och omsorgen mänsklig, nära och trygg med fokus på dem vi är till för. Välfärdsteknik ger ökad självständighet och trygghet
Hjo kommun - den lilla kommunen med det stora hjärtat - ligger vackert belägen vid Vätterns strand och är känd som en av Sveriges tre bevarade trästäder. Här arbetar vi tillsammans för att skapa goda livsvillkor för våra invånare, med fokus på kvalitet, samverkan och hållbar utveckling - genom det goda mötet. Här får du oavsett vilken verksamhet du arbetar i närhet till det mesta vår pittoreska stad har att erbjuda. Vi är en arbetsgivare som värdesätter engagemang, delaktighet och en god arbetsmiljö. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - varje dag.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som Rehabassistent på Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar du för att utföra majoriteten av de rehabiliteringsinsatser som är ordinerade till våra patienter i hemvården.
Utöver utförande av rehabiliterande insatser kommer du ha följande uppgifter:
• Utföra vissa omvårdnadsinsatser i samband med att rehabilitering ska utföras.
• Jobba nära arbetsterapeut och fysioterapeut för täta avstämningar och särskilda genomgångar.
• Vara ett stöd för omvårdnadspersonal då utbildning/genomgång krävs kring våra patienters funktionsförmåga.
• Vid behov stötta arbetsterapeut och fysioterapeut till exempel vid hembesök, med leverans av hjälpmedel eller med skötsel av hjälpmedels förrådet.
Tjänsten innebär tjänstgöring dagtid måndag till fredag, exakta arbetstider kan komma att justeras utifrån när på dagen rehabiliteringsbehov föreligger hos våra patienter.

Publiceringsdatum
2025-11-17

Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska med flerårig erfarenhet av kommunalt vård och omsorgsarbete. Det bör finnas en god kunskap och förmåga kring det motiverande förhållningssättet samt ett intresse för rehabiliterande insatser hos dig.

Du behöver behärska svenska språket i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid hur du är som person. Ett gott bemötande, flexibilitet och samarbetsförmåga är väldigt viktigt för oss.

Giltigt B-körkort krävs

Så ansöker du
Vi behandlar ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit och ber dig därför skicka in din ansökan där digitalt. Skulle du stöta på hinder med din ansökan vänligen följ kontaktuppgifter i annonsen. Kallelse till intervju sker fortlöpande under ansökningstiden och rekrytering kan ske innan ansökningstiden har gått ut.
Vi välkomnar samtal från kandidater men undanber kontakt som avser hjälp med rekrytering eller marknadsföring.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur vi är som arbetsgivare på Jobba i Hjo kommun - Hjo kommun (https://hjo.se/naringsliv_och_arbete/jobba-i-hjo-kommun/).
Vill du veta hur det är att leva och bo i Hjo kika gärna in på livetiskaraborg.se enligt länken: Hjo (https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/hjo)

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01

Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Hjo kommun
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
