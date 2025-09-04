Regulatorisk handläggare
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Vi på Läkemedelsverkets regulatoriska enhet söker en ny kollega som tillsammans med oss vill bidra till att godkända läkemedel är säkra och ändamålsenliga.
Vår verksamhet
Regulatoriska enheten ingår i verksamhetsområdet Tillstånd. Vi är ungefär 50 medarbetare indelade i tre grupper; nyansöknings-, ändrings- och uppföljningsgruppen. Vi ansvarar för regulatorisk utredning, rådgivning samt koordinering av bland annat nyansökningar, ändringar och förnyelser av försäljningstillstånd. Nu söker vi en regulatorisk handläggare till uppföljningsgruppen.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Som regulatorisk handläggare ansvarar du för regulatorisk bedömning av ansökningar och fungerar som regulatorisk expert för vissa typer av ärenden. I rollen ingår att besvara och vägleda i regulatoriska frågor internt och externt. En regulatorisk handläggare har en sammanhållande roll för varje enskilt ärende inom Läkemedelsverket, mot läkemedelsföretag och myndigheter i Europa. Du ansvarar för att driva ett flertal ärenden parallellt. Arbetet ställer därmed stora krav på din förmåga att leda, koordinera, planera och kommunicera. Du säkerställer att utredningar sker i tid, i god samverkan med expertfunktioner, enligt gällande lagar och riktlinjer samt att resultatet kommuniceras och dokumenteras korrekt. Arbetet innefattar även administrativa moment så som tidtabeller, mallar, projektstart, kvalitetsgranskning av dokumentation.Bakgrund
Du har farmaceutisk universitetsutbildning eller akademisk examen inom annat relevant område. Du har mycket god förmåga att tillgodogöra dig information samt uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska. Du har generellt goda it-kunskaper med en god förmåga att sätta dig in i nya it-system. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med regulatoriska procedurer och/eller erfarenhet från myndighet eller företag inom relevant sektor.
Dina personliga egenskaper
Du är flexibel och lösningsorienterad och förhåller dig öppen till ändrade förutsättningar och situationer. Du har mycket god förmåga att prioritera, strukturera och slutföra arbetet enligt fastställda tidsramar. Du är lyhörd och trivs med att samverka med andra för gemensamma resultat. Du har mycket god förmåga att sammanställa och strukturera information och kan kommunicera den på ett förtroendeingivande sätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet:Reguatoriska enheten
Diarienummer: 2.4.1-2025-073663
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta tf gruppchef Johanna Hedge Degerman eller enhetschef Linda Melkersson. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Krister Halldin, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
