Registrator (vikariat) till Stadsledningskontoret
Stockholms kommun / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av stadens verksamheter utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige har beslutat om. Vi är drygt 350 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.
Vi söker nu en registrator för ett vikariat till Stadsledningskontorets juridiska avdelning, på kommunfullmäktiges- och kommunstyrelsens kansli (KF/KS)
Välkommen till oss
KF/KS kansli är en enhet vid stadsledningskontorets juridiska avdelning och är kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens serviceorgan.
Vi utför sekretariatsuppgifter åt kommunfullmäktige och dess valberedning, kommunstyrelsen, beredningar, utskott och råd. Vi ansvarar för kommunstyrelsens diarium, för arvodesfrågor, för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens valärenden och vi deltar i flera utvecklingsprojekt inom ärende-, dokument- och informationshantering. Vi har kontakter med rotlar, partikanslier, stadsledningskontorets avdelningar, stadens förvaltningar m.m. Vi är 13 medarbetare som leds av stadssekreteraren/enhetschef och har vår arbetsplats i Stadshuset.
Vi erbjuder
goda möjligheter att bidra till ökad samhällsnytta och att forma morgondagens Stockholm
tydliga mål och ansvarsområden med stort eget ansvar.
trevligt kontor i Stockholms stadshus
flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag, samt sommar- och vinterarbetstid. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Du jobbar med löpande arbetsuppgifter inom registraturet. I ditt dagliga arbete ingår att bedöma hur olika handlingar ska hanteras, ge service och besvara frågor från förtroendevalda, tjänstemän och allmänhet. Du har ett viktigt samhällsuppdrag där du bidrar till en rättssäker hantering av kommunstyrelsens allmänna handlingar.
I rollen ingår även att
ta emot, registrera och arkivera allmänna handlingar samt hantera post och funktionsbrevlådor
samordna och skicka vidare information till olika förvaltningar, bolag och avdelningar inom staden
hantera förfrågningar om att lämna ut allmänna handlingar
ge stöd och utbildning till Stadsledningskontoret inom informationsförvaltning
bidra till att förbättra rutiner och processer för dokumenthantering.
Vid behov utför du även andra uppgifter inom avdelningens ansvarsområde, till exempel i anslutning till fullmäktiges sammanträden. Gruppen består av fem registratorer, fem nämndsekreterare, två arkivarier, en strateg samt en enhetschef. Du rapporterar till enhetschefen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
högskoleutbildning för registratorer, är diplomerad registrator eller har annan relevant utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant
goda kunskaper om lagar och förordningar som styr dokumenthanteringen inom offentlig förvaltning
aktuell erfarenhet av arbete som registrator i offentlig sektor
erfarenhet av att informera och ge råd inom diarieföring och informationshantering
goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
grundläggande IT-kunskaper, främst i Officepaketet och har lätt för att lära dig nya system.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av stadens dokument- och ärendehanteringssystem eDok (systemstöd Platina)
erfarenhet av utvecklingsarbete med fokus på effektiva och digitala processer
erfarenhet av arbete inom Stockholms stad.
Vi lägger också stor vikt vid nedan personliga kompetenser:
Vi söker dig som arbetar på ett strukturerat sätt och har god förmåga att planera och utföra dina arbetsuppgifter. Du tar ansvar för ditt arbete och ser till att uppgifter blir genomförda med kvalitet och i tid. Vidare behöver du vara självgående och trygg i att fatta beslut och att driva dina arbetsuppgifter självständigt. Du behöver också vara professionell och bemöta kollegor, fötroendevalda och allmänhet med respekt och integritet. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt, både mot den egna verksamheten men också mot andra delar av staden. Publiceringsdatum2025-11-04Övrig information
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat och ser att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar. I den här rekryteringsprocessen kan det komma att bli aktuellt med tester som en del av bedömningen. Denna tjänst är ett vikariat med start den 2 april 2026 till slutet av augusti 2027.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
