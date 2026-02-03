Registrator till Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett kvalificerat uppdrag där din kunskap, noggrannhet och känsla för struktur är avgörande för att ärenden och handlingar hanteras rättssäkert? Nu söker vi en registrator till socialförvaltningens kansli en central funktion i en verksamhet med stort ansvar och tydligt samhällsuppdrag.
Som registrator ansvarar du för att socialförvaltningens ärende- och dokumenthantering fungerar på ett rättssäkert, effektivt och enhetligt sätt. Du arbetar med hela informationskedjan från registrering och diarieföring till arkivering, gallring och utlämnande av allmänna handlingar.
I det dagliga arbetet diarieför du inkommande och utgående handlingar i förvaltningens ärendehanteringssystem, hanterar funktionsbrevlådor och post samt säkerställer att ärenden är korrekt klassificerade, strukturerade och kompletterade med rätt metadata. Du handlägger även begäran om utlämnande av allmänna handlingar och genomför sekretessprövningar i samråd med chef eller jurist.
En viktig del av uppdraget är att samordna, uppdatera och tillämpa socialförvaltningens dokument- och informationshanteringsplaner.
Du deltar också i arkivarbete, såsom ordnande, förtecknande, gallring och leveranser till kommunarkiv och e-arkiv. I rollen ingår dessutom att bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och systemstöd inom ärende- och dokumenthantering, samt att utbilda och introducera chefer och medarbetare i gällande arbetssätt.
Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner i både förvaltningen och övriga kommunen, exempelvis nämndsekreterare, chefer, handläggare, utvecklingsledare, jurist och centralt arkiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen, till exempel inom arkiv- och informationsvetenskap, juridik, statsvetenskap/samhällsvetenskap eller med inriktning mot registratur/arkiv, alternativt yrkeshögskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete som registrator och/eller arkivarie i offentlig verksamhet, där du självständigt har ansvarat för diarieföring och hantering av allmänna handlingar och arbetat i digitala ärende- och dokumenthanteringssystem.
Du har god kunskap om de regelverk som styr området, bland annat offentlighetsprincipen och vad som är allmän handling, offentlighets- och sekretesslagstiftningen, arkivlagstiftning och kommunal arkivorganisation, grundläggande förvaltningsrättsliga principer samt dataskyddsförordningen (GDPR) på en nivå som gör att du kan tillämpa den i ditt dagliga arbete. Du har dessutom mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet från kommunal socialförvaltning/socialtjänst
• har arbetat i t.ex. Public 360 eller liknande ärendehanteringssystem
• har erfarenhet av gallring, e-arkiv och leveranser till kommunarkiv
• har erfarenhet av att ta fram eller arbeta efter dokumenthanteringsplaner.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du arbetar strukturerat och noggrant, även när inflödet är högt, och att du är kvalitetsmedveten och mån om att det blir rätt enligt lag och riktlinjer. Du är självgående och tar ansvar för att driva dina uppgifter framåt, samtidigt som du är serviceinriktad och har ett professionellt bemötande mot allmänhet, kollegor och chefer. Du har hög integritet och hanterar känsliga uppgifter med gott omdöme, och du har god samarbetsförmåga och trivs med att vara en central funktion i kansliet.
Vi erbjuder dig ett kvalificerat och viktigt uppdrag i en verksamhet med tydligt samhällsuppdrag. Hos oss får du möjlighet att både förvalta och utveckla arbetet med ärende- och dokumenthantering inom socialförvaltningen.
