Registrator till Ale kommun
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Ale Visa alla administratörsjobb i Ale
2026-07-13
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Har du erfarenhet av registratur, dokumenthantering och offentlig förvaltning? Då kan detta vara uppdraget för dig!
Just nu söker vi en erfaren registrator till Ale kommun för ett uppdrag med omgående start. I rollen blir du en del av kommunens centraliserade kanslienhet, där ansvar för registratur, nämndprocess, arkiv och valkansli är samlat. Tillsammans med övriga registratorer ansvarar du för att säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av kommunens handlingar.
Som registrator har du en viktig funktion i verksamheten och ansvarar för att inkommande och upprättade handlingar registreras och hanteras enligt gällande lagstiftning och interna rutiner. Du fungerar även som ett stöd i frågor som rör begäran om allmän handling och utlämnande av handlingar samt bidrar till utveckling och kvalitetssäkring av kommunens ärende- och informationshantering.
I rollen ingår att:
Registrera och hantera inkommande och upprättade handlingar för hela kommunen
Stödja verksamheten i frågor om allmänna handlingar och utlämnande enligt offentlighetsprincipen
Delta i utveckling och kvalitetssäkring av rutiner inom ärende- och informationshantering
Medverka i utbildningsinsatser, utredningsarbete och samordning av förvaltningsövergripande frågor
Samarbeta nära övriga registratorer och bidra till en välfungerande kansliverksamhet
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av StudentConsulting och arbetar som konsult hos Ale kommun. Uppdraget har omgående start och omfattar heltid i minst 3 månader. Uppdraget utförs huvudsakligen på plats hos kunden.
DETTA SÖKER VI
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Erfarenhet av arbete som registrator, gärna inom offentlig sektor
God vana av digitala dokument- och ärendehanteringssystem
Universitets- eller högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, juridik eller annan likvärdig utbildning eller erfarenhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet från en politiskt styrd organisation
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Evolution från Sokigo
Kunskap om Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt GDPR
Som person är du självgående, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har hög integritet, god samarbetsförmåga och trivs i en roll där du växlar mellan operativ dokumenthantering och utvecklingsarbete. Du har ett professionellt förhållningssätt och bidrar till ett gott samarbete inom den mindre arbetsgruppen.
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lilla Bommen 4B (visa karta
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411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Agnes Sterner goteborg.professional@studentconsulting.com Jobbnummer
10001255