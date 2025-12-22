Registrator sökes till Sollentuna
Om tjänstenSom registrator kommer du att vara ansvarig för registrering, diarieföring och arkiveringav inkommande och utgående handlingar. Arbetet omfattar säkerställande av att handlingar är sökbara och följer offentlighetsprincipen, samt hantering av förfrågningar om allmänna handlingar från medborgare, journalister och andra intressenter. Registratorn bedömer vilka handlingar som kan lämnas ut och vilka som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och GDPR.Vidare omfattar uppgiften samarbete med kommunarkivet för överföring av dokument som ska bevaras, gallring och arkivering enligt gällande lagstiftning och kommunensriktlinjer. Registratorn ger även råd och vägledning till förvaltningar och nämnderkring dokumenthantering och registrering för att säkerställa efterlevnad av regleroch riktlinjer. En del av arbetet innefattar också arbete i och utveckling av e-arkiv,dokumenthanteringssystem och andra digitala verktyg, samt deltagande idigitaliseringsprojekt. Registratorn ansvarar även för föring av mötesprotokollelistor och ärendesammanställningar.
Om digVi söker dig som är noggrann, strukturerad och snabbt kan bli självgående i ditt arbete. Du bör vara lösningsorienterad och ha förmågan att hantera flera uppgifter parallellt, både självständigt och i samarbete med andra. Vidare har du grundläggande kunskaper om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och GDPR, samt goda kunskaper i diarieprogram och dokumenthanteringssystem. Att vara självgående i MS Office-paketet (Word, Excel, Outlook) är också nödvändigt för att lyckas i rollen.Det är särskilt meriterande om du har en arkivexamen eller registratorutbildning, har erfarenhet från kommunal förvaltning i rollen som registrator samt om du är kunnig i ärende- och dokumenthanteringssystemet Ciceron.
Krav för tjänsten- Gymnasial utbildning- 2-3 års arbetslivserfarenhet inom dokumenthantering, registratur eller arkiv- Stark kommunikativ förmåga
ÖvrigtUppdraget är beräknat till sex till nio månader med möjlighet till förlängning.Arbetstiden är 40 timmar i veckan, måndagar till fredagar.Preliminär start 12 januari.Kandidaten kan komma att behöva genomföra en säkerhetsprövninginnan ett uppdrag kan erbjudas.
Vi ser fram emot att hjälpa dig till ditt nästa arbete!
