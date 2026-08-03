Registrator miljötillsyn, Huddinge kommun
Huddinge kommun, Livsmedel, vatten- o avlopp / Administratörsjobb / Huddinge Visa alla administratörsjobb i Huddinge
2026-08-03
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
1 plats(er).
Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.
Vi behöver bli fler med intresse för administration och service till våra medborgare och medarbetare inom miljötillsynsavdelningen på Huddinge kommun.
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Är du en professionell, kvalificerad och serviceinriktad administratör som brinner för struktur? Har du erfarenhet av effektiv och rättssäker diarieföring eller administrering och är van att arbeta efter regelverk och rutiner? Då vill vi gärna se dig som vår nya medarbetare!
Om arbetsplatsen
Tjänsten finns på miljötillsynsavdelningen. Hos våra 35 medarbetare finns det ett stort driv och engagemang med stort stöd av både kollegor och ett nära ledarskap. Det finns utrymme att påverka hur vi arbetar och vi strävar efter att förenkla och förtydliga vår service, rådgivning och handläggning. Hos oss kommer du att få arbeta med olika typer av administrativa uppgifter i ärenden med varierande komplexitet.
Vi har vår arbetsplats i Flemingsberg dit du åker enkelt och snabbt med både bussar, pendeltåg och regionaltåg. Rollen innebär att till stor del befinna sig fysiskt på arbetsplatsen men givetvis kan arbete ske på distans när verksamheten tillåter det.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
I tjänsten som registrator ingår sedvanliga registratorsuppgifter som att bedöma, registrera inkommande, utgående och upprättade handlingar, att på begäran lämna ut allmänna offentliga handlingar samt att öppna och fördela inkommande post. Du arbetar även med olika administrativa uppgifter för att stötta miljötillsynsavdelningen både direkt i miljötillsynsavdelningens ärenden, främst i våra ärendehanteringssystem Castor och AlkT/OL2 men också med övrigt administrativt stöd.Profil
Du är ansvarstagande och noggrann och trivs med att hjälpa andra. Du har ett stort engagemang i ditt arbete och anstränger dig för att nå resultat. Du ska vara strukturerad och ordningsam samt ha lätt för att kommunicera och följa rutiner. Du måste vara van vid att arbeta digitalt och ha lätt för att lära dig nya digitala system. Du kan utan svårighet uttrycka dig på svenska i tal och i skrift.
I denna roll ser vi att du tidigare har arbetat som registrator och det är meriterande om du har förståelse för myndighetsuppdraget och kunskap om de regelverk som styr ärende- och dokumenthantering inom offentlig förvaltning. Vidare är det också mycket meriterande om du har erfarenhet eller kunskap som registrator inom områdena miljö- och hälsoskyddstillsyn, livsmedelskontroll samt alkohol- och tobakstillsynsområdena.
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på miljötillsynsavdelningen ska du
• vara engagerad och ha ett personligt driv,
• ha en positiv inställning och vilja hjälpa andra,
• vara självgående,
• ha ett serviceinriktat förhållningssätt,
• arbeta efter uppsatta rutiner och processer,
• ha en god förmåga att utrycka dig på svenska i både tal och skrift samt
• med lätthet arbeta i digitala miljöer.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och vi söker helt enkelt dig som med gott humör vill säkra en god ärende- och dokumenthantering inom offentlig förvaltning!
Bifoga ditt CV när du ansöker. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Vid frågor kontakta, Staffan Stafström staffan.stafstrom@huddinge.se
FörmånerFör att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag. Arbeta i Huddinge kommun | Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330193". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Hälsovägen 7 (visa karta
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141 57 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Livsmedel, vatten- o avlopp Kontakt
Miljöchef
Staffan Stafström Staffan.Stafstrom@huddinge.se Jobbnummer
10018429