Registrator/Medicinsk sekreterare
Region Västerbotten, Psykiatrisk klinik Umeå / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har tre allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter. Psykiatriska kliniken arbetar för en jämlik vård för alla och en omvårdnad som grundas på forskning samt klinisk erfarenhet. Psykiatriska kliniken finns i ett nybyggt hus där vårdmiljön kommer präglas av tanken om vårdmiljöns betydelse för främjande av hälsa. Boende- och arbetsmiljön stöttas av modern teknik och forskning vilket kommer att märkas på ljus- och kommunikationssystem. Kliniken blir då klimatsmart genom självförsörjning av bland annat el och värme.
Den rättspsykiatriska avdelningen har 20 vårdplatser. Till Rättspsykiatrin tar man framförallt emot personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård men även Kriminalvårdens klienter som är i behov av psykiatrisk vård/bedömning samt patienter som behöver vårdas i högre säkerhetsklass. Målsättningen med vården är att minska återfall i brott genom att förbättra den psykiska hälsan/måendet samt arbeta fram individuella samt stabila stödfunktioner för att patienten ska kunna återgå till samhället.
Vi söker nu registrator/medicinsk sekreterare till Rättspsykiatrin i Umeå som har en slutenvårdsavdelning i säkerhetsklass 2, en öppenvårdsmottagning samt en undersökningsenhet.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som registrator/medicinsk sekreterare hos oss ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många.
Tjänsten är delad mellan medicinsk sekreterare för Rättspsykiatriska avdelningen och Psykiatrisk vårdavdelning 2 samt registrator för Rättspsykiatriska undersökningsenheten (Rättsmedicinalverket).
I rollen som medicinsk sekreterare ingår bland annat att skriva diktat, journalhantering såsom kopiering och scanning samt att vara ett administrativt stöd för vårdavdelningens personal samt överläkare. Patientsäkerhet, tillgänglighet och bemötande är viktiga delar i klinikens arbete. Att ha ett gott och effektivt samarbete internt inom kliniken och med vårdgrannar är angeläget både ur patient- och personalsynpunkt.
I rollen som registrator administreras utredningar för Rättsmedicinalverket där ett nära samarbete med utredande läkare ingår. Här krävs stort eget ansvar och planering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad medicinsk sekreterare eller vårdadministratör. Du har god servicekänsla, ser möjligheter, är flexibel och kan ta egna initiativ. Du prioriterar och organiserar ditt arbete självständigt men har också god samarbetsförmåga.
Rättspsykiatriska vårdavdelningen har två registratorer/medicinska sekreterare där vi nu söker en ersättare för en av dessa. Då det är ett mycket nära samarbete mellan dig och din kollega kommer stor vikt läggas på personlig lämplighet.
Tidigare erfarenhet av Rättspsykiatri är meriterande.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
