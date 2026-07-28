Sjuksköterska till avdelning 11, Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2026-07-28
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
På avdelning 11 är vi specialiserade på akutkirurgi och övre gastro och vi vill nu förstärka våra multiprofessionella team. Vi har ett varierat patientflöde som inkluderar allt från akuta kirurgiska sjukdomar och trauman till svårt cancersjuka patienter. Du kommer arbeta teambaserat tillsammans med undersköterskor, läkare, fysioterapeuter och dietister. Detta gör att du som sjuksköterska har bred stöttning i ditt uppdrag! Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker en sjuksköterska som vill arbeta med pre- och postoperativ vård, vilket innefattar kliniska bedömningar, rondarbete, läkemedelshantering, provtagning. Den kirurgiska omvårdnaden inkluderar även hantering av dränage, sår och medicinteknisk apparatur.
På avdelningen har vi stöttande funktioner som bl.a. specialistsjuksköterskor med stor kompetens inom kirurgisk omvårdnad, apotekare och vårdnära service. Vi applicerar individuellt anpassad introduktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, intresserad av kirurgi och trivs med att arbeta både i team och enskilt med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar ansvarsfullt och evidensbaserat med följsamhet till våra rutiner.
Uppdraget passar dig som är nyutbildad sjuksköterska, men också dig som vill fortsätta växa då vi har stora möjligheter inom kliniken. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet som god samarbetsförmåga, flexibilitet och självständighet.
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Fackliga kontaktuppgifter
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Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
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791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Emma Johansson emma.a.johansson@regiondalarna.se Jobbnummer
10014389