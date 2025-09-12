Regionsansvarig Säljare
2025-09-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Värnamo
, Skövde
, Vara
, Vimmerby
Junora är en nätauktionsplattform som ger företag och privatpersoner möjlighet att sälja fordon och maskiner via auktion. Vi värdesätter flexibilitet och anpassningsbarhet, där verifierade säljare själva kan publicera sina auktioner vid behov. Hos oss möts du av en positiv och utvecklande miljö, där målinriktade kollegor arbetar tillsammans för att ständigt förbättra och innovera vår verksamhet. Publiceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Som regionsansvarig säljare är du företagets ansikte utåt i din region och ansvarar för att skapa och vårda befintliga relationer med kunder inom olika branscher.
Du kommer delvis att få tillgång till förbokade möten, men också själv ansvara för att boka egna. I rollen ingår även att utbilda nya kunder i vår plattform och stötta dem i att publicera objekt till försäljning. Du arbetar självständigt inom din region men ingår i ett team som stöttar och samarbetar för att nå framgång.
Ansvarsområden
Bygga och underhålla långsiktiga kundrelationer.
Boka och genomföra möten samt spontana kundbesök.
Hantera hela försäljningsprocessen för kunder inom olika branscher.
Utbilda nya kunder på vår plattform och hjälpa dem att publicera objekt.
Vem är du? Vi söker dig med erfarenhet av försäljning, gärna inom B2B, som trivs med att bearbeta kunder både via telefon och personliga besök. Du är självgående, ansvarstagande och har en naturlig förmåga att bygga långsiktiga relationer. Ett stort driv, engagemang och disciplin gör att du når de mål som sätts upp. Ett aktivt nätverk och en vana att arbeta resultatinriktat är meriterande.Kvalifikationer
B-körkort.
Flytande svenska i tal och skrift.
Grundläggande datorkunskaper.
Vi erbjuder
Förmånsbil.
Fast lön med provisionsmöjligheter.
Mobiltelefon och arbetsdator.
Tjänstepension och friskvårdsbidrag.
En trygg arbetsplats där din utveckling står i fokus. Ersättning
