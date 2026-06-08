Specialpedagog till Innovitaskolan i Motala
Academedia Support AB / Speciallärarjobb / Motala Visa alla speciallärarjobb i Motala
2026-06-08
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Brinner du för att vara spindeln i nätet i elevhälsans arbetet kring elevstöd och funktionella lärmiljöer? Då kan denna roll på Innovitaskolan Motala vara ditt nästa jobb!Publiceringsdatum2026-06-08Profil
Vi söker dig som vill göra skillnad på riktigt genom en stark övertygelse om att alla elever vill och kan lyckas under rätt förutsättningar! Du är en person som tar egna initiativ, är flexibel i ditt arbetssätt och har ett genuint engagemang för skolutveckling.
Eftersom du kommer att ha många kontaktytor är det viktigt att du är en lagspelare med en god kommunikativ förmåga. Du har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du har en specialpedagogexamen och är trygg i att handleda pedagoger på både individ-, grupp- och organisationsnivå. I ditt arbete är du van vid att kartlägga elevers styrkor och behov, och du har goda rutiner för att följa upp de insatser som görs. Det är meriterande om sedan tidigare har erfarenhet av att hålla ihop trådarna i ett elevhälsoteam.
Om uppdraget
Du ger stöd och vägledning gällande lärmiljöer, och observerar undervisningen och har uppföljande handledning. På ditt bord ligger ansvaret för kartläggningar, att utreda särskilt stöd samt upprätthålla åtgärdsprogram. I elevhälsans team är du spindeln i nätet. Du deltar i att utforma och följa upp det systematiska kvalitetsarbetet inom elevhälsan, och är med i skolans utvecklingsgrupp.
Vi erbjuder dig
Innovitaskolan är en del av AcadeMedia, vilket innebär att du får tillgång till ett starkt professionellt nätverk, kompetensutveckling via AcadeMedia Academy samt trygga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor. Vi erbjuder:
Kollektivavtal.
Friskvårdsbidrag och pensionsrådgivning.
En dynamisk arbetsplats där dina idéer tas på allvar.
Fantastiska kollegor som brinner för barns lärande och trygghet.Om tjänsten
Tillträde: Augusti 2026.
Placeringsort: Motala.
Om skolanInnovitaskolan Motala, tidigare Karin Boyeskolan, grundades 2003. 2021 blev skolan en del inom Innovitaskolan och AcadeMedia. Skolan är en fristående F-9 skola med fritidshem och 380 elever. Personalgruppen består av 40 medarbetare som leds av rektor och biträdande rektor.
Våra lokaler
Våra lokaler för elever i förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem är placerade på Folkparksgatan 15. Här har vi en stor skolgård och nära till grönområden och skogen i Bondebacka. För de äldre eleverna i årskurs 7-9 ligger skolan centralt placerad vid resecentrum.
Läs mer om Innovitaskolan på vår hemsida: innovitaskolan.se/motala/Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Bifoga examenshandling samt meritförteckning.Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med din ansökan!
Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor Anders Gréen tel: 0141-20 24 84, e-post: anders.green@innovitaskolan.se
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Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
591 35 MOTALA Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Anders Gréen anders.green@innovitaskolan.se Jobbnummer
9953620