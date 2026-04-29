Regionchef Väst/Syd till Polygon Sverige
Performiq AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-04-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Performiq AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Lerum
, Härryda
eller i hela Sverige
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Polygons erbjudande innefattar tjänster inom brand-, fukt- och vattenskador, konsulttjänster inom skadeutredning, fuktsakkunnigtjänster, utbildning, miljö, temporär klimatkontroll, läcksökning och sanering. Vi finns i hela Sverige och våra kunder är främst försäkringsbolag, fastighetsbolag och byggföretag.
Nu söker vi en Regionchef till Väst/Syd där du utgår från vårt kontor i Västra Frölunda i Göteborg.
Som Regionchef har du det övergripande ansvaret för regionens verksamhet, inklusive resultat, affärsutveckling, leverans och personal. Du driver regionen med ett tydligt affärsfokus och säkerställer att både kundnöjdhet och lönsamhet utvecklas över tid.
Du leder en organisation om drygt 60 medarbetare och har fem distriktschefer som direktrapporterar till dig.
Ansvarsområden
Affär och försäljning
• Utveckla befintliga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter inom regionen
• Arbeta aktivt mot beställare inom exempelvis bygg, försäkring och fastighet
• Säkerställa hög kundnöjdhet och långsiktiga samarbeten
Ledarskap och organisation
• Leda, utveckla och följa upp chefer och medarbetare i regionen
• Säkerställa en tydlig struktur, god arbetsmiljö och en stark prestationskultur
• Arbeta aktivt med kompetensförsörjning och teamutveckling
Leverans och produktion
• Säkerställa att projekt genomförs enligt uppsatta krav på kvalitet, tid och kostnad
• Optimera resursutnyttjande och kapacitet utifrån efterfrågan
• Följa upp nyckeltal kopplade till produktion och effektivitet
Ekonomi och styrning
• Ansvara för budget, prognoser och resultatuppföljning
• Driva lönsamhet genom aktiv styrning av verksamheten
• Upprätta och följa upp affärsplan för regionen
Personprofil
Vi söker dig som har erfarenhet från en projekt- eller tjänsteorienterad verksamhet, gärna inom bygg, entreprenad eller teknisk service.
Du har:
• Flerårig erfarenhet av ledarskap med resultatansvar
• Dokumenterad erfarenhet av att driva försäljning och affärsutveckling
• God ekonomisk förståelse och vana att arbeta med nyckeltal och uppföljning
• Erfarenhet av att leda projektbaserade verksamheter
• Vana att arbeta nära kunder och bygga långsiktiga relationer
Du:
• Är resultatorienterad och driver verksamheten mot uppsatta mål
• Har förmåga att kombinera strategiskt tänkande med operativt genomförande
• Kommunicerar tydligt och skapar förtroende i både interna och externa relationer
• Arbetar proaktivt och tar ansvar för helheten
• Har ett naturligt fokus på samarbete och utveckling av både människor och affär
Hos Polygon får du en nyckelroll i en etablerad organisation där du har möjlighet att påverka och utveckla både affär och arbetssätt. Du blir en del av en verksamhet med stark marknadsposition och ett tydligt fokus på kvalitet, hållbarhet och kundvärde.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid och tillsvidare
Plats: Västra Frölunda, Göteborg
PerformIQ - rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Mattias Söderberg på mattias.soderberg@performiq.se
Välkommen in med din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Performiq AB
(org.nr 556785-2677), https://performiq.se/
Hammarbybacken 31 (visa karta
)
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Polygon Sverige Kontakt
Mattias Söderberg mattias.soderberg@performiq.se Jobbnummer
9882841