Regionchef Syd till Tecomatic Kalmar
Som Regionchef för Södra Sverige har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och driva Tecomatics verksamhet i regionen. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med operativt ledarskap och innebär fullt ansvar för regionens resultat, projektgenomförande, medarbetare och kundrelationer inom vattenrening och erosionsskydd.
Du leder regionens projekt- och produktionsverksamhet och säkerställer att våra leveranser håller hög kvalitet, säkerhet och effektivitet - från planering till färdig anläggning. Rollen innebär ett nära samarbete med företagets ledningsgrupp och övriga regioner.
Tecomatic har sin bas i Sverige men driver även projekt i Norge, Finland och Tyskland, vilket ger rollen en internationell dimension och goda möjligheter till utveckling.
Placering är företrädesvis Kalmar, men annan placering i södra Sverige kan diskuteras.
Ditt uppdrag:
• Leda och utveckla Tecomatics verksamhet i södra Sverige med fullt resultat- och personalansvar
• Säkerställa framgångsrikt genomförande av projekt avseende kvalitet, arbetsmiljö, ekonomi och tid
• Driva regionens tillväxt genom effektiv resursplanering, struktur och förbättrade arbetssätt
• Utveckla och coacha ledare och medarbetare i regionens projektorganisation
• Arbeta aktivt med uppföljning av nyckeltal och bidra till en hållbar och lönsam utveckling
• Samverka nära VD och övriga regionchefer i strategiska och operativa frågor
• Bidra till utveckling av processer, kvalitetssystem och gemensamma arbetssätt inom koncernenKvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet av ledande befattning med personal- och resultatansvar inom anläggning, entreprenad, teknik eller miljöteknik
• Har dokumenterad erfarenhet av att leda större tekniska projekt eller projektorganisationer
• Är en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, struktur och förtroende
• Har erfarenhet av verksamhetsutveckling, effektivisering och arbete med kvalitetssystem (t.ex. ISO)
• Är affärsmässig och strategisk, men trivs nära den operativa verksamheten
• Behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift
• Har vana av att arbeta i affärs- och/eller projektledningssystem
• Innehar B-körkort
Vi erbjuder:
• En nyckelroll med stort inflytande i ett växande företag med starkt hållbarhetsfokus
• Möjlighet att påverka och utveckla Tecomatics regionala och långsiktiga strategi
• Ett engagerat och kompetent team med hög teknisk nivå
• En företagskultur präglad av engagemang, ansvarstagande och innovation
Bakgrundskontroll kommer att genomföras.
Om arbetsgivaren
Med miljön och klimatet i fokus arbetar Tecomatic tillsammans med sina kunder för att skapa renare vatten, starkare infrastruktur och en bättre miljö. Vi projekterar och genomför erosionsskydd samt anläggningar för dagvattenrening och sedimenttömning. Med vår unika kompetens och mångåriga erfarenhet är vi en självklar partner - från rådgivning till kompletta entreprenader.
Tecomatic verkar i hela Sverige med kontor i Stockholm, Kalmar och Örnsköldsvik.
Läs mer på www.tecomatic.com
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Tecomatic med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av den nya lagstiftningen GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida. Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Linda Petersson på telefon 070-377 45 74 eller e-post linda@telinrekrytering.se
Funderar du på att flytta till Kalmar län kan det vara bra att känna till att det finns extra stöd och vägledning att få. På flyttahit.nu kan du bland annat läsa mer om regionen, våra kommuner, se lediga bostäder och få en kontaktperson. Flyttahit.nu är ett samarbete mellan Kalmar läns kommuner och Region Kalmar län.
