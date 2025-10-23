Regionchef Svevia
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en Regionchef inom drift och underhåll till region Nord. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som Regionchef Som regionchef och ledare inom Svevia har du ett ansvar för att leda, driva och utveckla både verksamhet och medarbetare i linje med företagets strategi, mål, värdegrund och ledarprofil.
I verksamheten arbetar cirka 240 medarbetare bestående av både tjänstemän och yrkesmedarbetare. Som regionchef har du har ett direkt personalansvar för tre direkt rapporterande arbetschefer samt controller.
Som regionchef leder och samordnar du arbetet i ledningsgruppen för region Nord. Tillsammans med dig består ledningsgruppen av arbetschefer, controller och HR Business Partner. Du leder och utvecklar chefer och medarbetare genom målstyrning samt god kommunikation och involvering. Du fattar beslut och driver initiativ som utvecklar personal och verksamheten som i sin tur leder till goda resultat.
Du har ett arbetsmiljöansvar i enlighet med gällande delegering och säkerställer att föreskrivna ordnings- och skyddsregler följs. Som regionchef ansvarar du att bygga en stark säkerhetskultur inom verksamheten.
Du har budget och resultatansvar för regionen samt ett uppdrag att utveckla god lönsamhet. Regionen omsätter idag mer än 1,5 miljard kronor årligen och har som mål att stärka kundrelationer och marknadspositionen.
I denna roll kommer du inledningsvis ha ett stort fokus på att bygga långsiktiga kundrelationer i regionen. I detta arbete ingår att identifiera möjligheter till tillväxt och förbättrad lönsamhet. Du kommer arbeta med förbättringar av arbetssätt för att möjliggöra resultat och leverans enligt uppställda förväntningar.
Du analyserar och utvärderar marknadstrender, konkurrens och potentiella affärsrisker. I rollen som regionchef utvecklar du en strategi för regionens framtida utveckling och säkerställer att strategiska planer omsätts till operativ verksamhet.
Du driver utvecklingen av processer, arbetsmetoder och affärsmöjligheter inom driftområdet samt säkerställer effektiv planering och utförande av drift- och underhållsarbeten i enlighet med kontrakt, lagkrav och säkerhetsföreskrifter.
Vem är du
För att lyckas i rollen som Regionchef tror vi att du har:
Universitet- eller högskoleutbildning inom relevant område och/eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Gedigen erfarenhet av ledande befattning inom drift, underhåll eller entreprenadverksamhet inom infrastruktur/samhällsbyggnad.
Erfarenhet av att leda andra chefer
Dokumenterad erfarenhet av budget- och resultatansvar för större verksamheter
Erfarenhet av marknadsanalys samt upphandling/anbudsarbete och entreprenadjuridik
Vana att arbeta med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor.
God IT-vana samt erfarenhet av ekonomi- och produktionsuppföljningssystem.
B-körkort
Utöver detta präglas ditt ledarskap av god kommunikation och samarbete. Du arbetar aktivt med målstyrning och tar initiativ för att nå resultat. Du tar ansvar för din egen och dina medarbetares utveckling, och är en förebild i det du gör.
Du har en god förmåga att sätta dig in i komplexa frågor och miljöer. Du är strategiskt skicklig samt arbetar organiserat och strukturerat med analys och planer.
Du arbetar med stor affärsmässighet och motiveras av utveckling och målet att bidra till tillväxt och lönsamhet. Du trivs med att leda i förändring och motiverar din medarbetare att följa med på vägen framåt.
Du har förmåga att möta interna och externa intressenter och kunder på ett professionellt och affärsmässigt förhållningssätt. Du skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer.
En del av något större Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia? Utifrån Svevias strategier, mål och värdegrund får du de förutsättningar som krävs för att göra skillnad och bidra till företagets utveckling. Beslutsvägarna är korta, det är lätt att påverka och göra sin röst hörd. Och hos oss står ledarskapet i fokus vilket gör att du kontinuerligt får möjlighet att utvecklas i din roll.
Vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Att du ska leda genom dina medarbetare ser vi som en självklarhet. Det är som lag vi skapar framgång. Det är så vi gör affärer och genererar resultat. Det är så vi får stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast söndagen den 16 november. Urval görs löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringschef Daniel T Nilsson, daniel.t.nilsson@svevia.se
