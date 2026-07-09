Regionchef Stockholm/Västerås/Uppsala
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2026-07-09
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Om du drivs av att göra affärer, vara nära kunden, utveckla människor och bygga en kultur där försäljning blir en naturlig del av vardagen – då kan det här vara ditt nästa steg.
Meritmind söker nu en affärsnära och operativ Regionchef till Stockholmsregionen – bolagets största och mest strategiskt betydelsefulla region som även inkluderar Västerås och Uppsala. Vi söker dig som leder genom handling, ser försäljning som en självklar del av ledarskapet och vill skapa resultat tillsammans med ditt team.
Här får du möjligheten att leda ett av branschens mest kompetenta team inom interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, utveckla långsiktiga kundrelationer och vara med och forma Meritminds fortsatta tillväxt.
Om Meritmind
I 26 år har Meritmind hjälpt företag och människor att lyckas inom ekonomiområdet. Idag är bolaget ett av Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag med specialistkompetens inom ekonomi. Meritmind sysselsätter cirka 350 personer. Med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås och Jönköping hjälper Meritmind några av Sveriges mest välkända företag att utveckla framgångsrika ekonomifunktioner.
Meritmind kombinerar hög specialistkompetens med ett starkt marknadsrenommé och en kultur som präglas av omtanke, entreprenörskap och utveckling. Här värdesätts egna initiativ, samarbete och ett ledarskap som gör verklig skillnad – för kunder, konsulter och kollegor.
Om rollen
Som Regionchef har du det övergripande ansvaret för verksamheten i Stockholm, Västerås och Uppsala. Du ansvarar för affär, resultat, medarbetare och regionens fortsatta utveckling.
Det här är en operativ ledarroll där du leder verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du är nära kunderna, driver affärsdialoger och coachar teamet i det dagliga kundarbetet. Genom att själv visa vägen stärker du den kommersiella kulturen och utvecklar både människor och affärer.
Du utvecklar både befintliga och nya kundrelationer samtidigt som du leder teamet mot tydliga mål genom ett strukturerat och coachande arbetssätt. Du rapporterar direkt till vd och ingår i Meritminds företagsledning, där du blir en viktig del av bolagets fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda och utveckla Stockholmsregionen med fullt resultat-, budget- och personalansvar.
Driva regionens tillväxt genom ett affärsnära och operativt säljledarskap.
Vara en synlig ledare ute hos kunder och bidra aktivt till affärsutvecklingen.
Utveckla befintliga kundrelationer och skapa nya affärsmöjligheter.
Coacha medarbetare i kunddialoger, försäljning och affärsutveckling.
Skapa en tydlig prestationskultur genom KPI, uppföljning och aktivitetsstyrning.
Bidra strategiskt till Meritminds fortsatta utveckling som medlem i ledningsgruppen.
Vi söker dig som
Har gedigen och framgångsrik erfarenhet av att skapa tillväxt genom försäljning, affärsutveckling och ledarskap inom konsult-, rekryterings- eller annan kunskapsintensiv tjänsteverksamhet. Med ett affärsdrivet och engagerat ledarskap skapar du förtroende, bygger starka kundrelationer och motiveras av att utveckla både människor och affärer.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterat goda resultat inom tjänsteförsäljning och affärsutveckling.
Erfarenhet av att leda en verksamhet eller del av en verksamhet inom konsultverksamhet eller närliggande kommersiell verksamhet.
God förståelse för roller och utmaningar inom större koncerner och medelstora företags ekonomiorganisationer.
Erfarenhet av KPI-styrning, uppföljning och förändringsledning.
Akademisk utbildning.
Som person
Du är en trygg och engagerad ledare som kombinerar höga ambitioner med ett prestigelöst förhållningssätt.
Du bygger förtroende genom tydlighet, skapar energi omkring dig och inspirerar människor att utvecklas tillsammans. Du är affärsmässig, analytisk och strukturerad med ett naturligt driv att skapa relationer och nya möjligheter.
För dig är försäljning inte en avdelning – det är ett förhållningssätt. Framför allt leder du genom att själv visa vägen.
Vi erbjuder
Hos Meritmind får du möjlighet att leda bolagets största region i ett företag med ett av Sveriges starkaste varumärken inom konsult- och rekryteringstjänster inom ekonomiområdet.
Du blir en del av en organisation med hög kompetens, stark leveransförmåga och en kultur där affärsmannaskap, omtanke och entreprenörskap går hand i hand. Rollen ger dig ett betydande ansvar och möjlighet att påverka både regionens utveckling och Meritminds fortsatta tillväxt tillsammans med övriga medlemmar i företagsledningen.
För rätt person är detta mer än en chefsroll – det är en möjlighet att sätta ett tydligt avtryck i ett företag med höga ambitioner och stora framtidsmöjligheter.
Om processen
I denna rekrytering samarbetar Meritmind med Made for Sales. Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult.
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Made for Sales Nordic AB
(org.nr 556790-0286)
Sveavägen 17, 3 tr (visa karta
)
111 57 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Meritmind AB Kontakt
Försäljningschef
Lisen Olander lisen.olander@madeforsales.se 0707223346 Jobbnummer
9997705