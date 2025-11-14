Regional Serviceledare Småland Och Blekinge
2025-11-14
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
, Vetlanda
, Nybro
, Karlshamn
, Ronneby
På STILL Sverige AB är vi stolta över att vara en ledande aktör inom materialhantering och logistiklösningar. Vi ser till att hålla våra kunders truckar rullande dygnet runt med hjälp av spetskompetens inom el, diesel, hydraulik och mekanik - allt paketerat i innovativa servicelösningar.
Vår eftermarknadsavdelning består av cirka 100 engagerade medarbetare som tillsammans arbetar för att leverera service i världsklass. I ditt framtida team ingår cirka tio servicetekniker lokaliserade kring östra Småland och Blekinge. I rollen som Regional Serviceledare blir du en nyckelspelare som rapporterar direkt till Regional Servicechef och bidrar till att säkerställa kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet i regionen.
Det här erbjuder vi:
Rollen innefattar arbetsledning och samordning av serviceteknikerna i ditt område och du ansvarar för att följa upp dem i deras dagliga arbete.
Du har personaladministrativt ansvar för tidrapportering och serviceorder samt ekonomiskt ansvar för kalkylering, fakturering samt uppföljning.
Du motiverar serviceteknikerna i ditt område och ansvarar för planering och genomförande av löne- samt medarbetarsamtal.
Du sköter den dagliga kontakten med kunder och medarbetare samt har sälj- och uppföljningsmöten med kunder och leverantörer i din region.
Uppgifter och kvalifikationer:
Du är en engagerad och målinriktad person som tycker om att arbeta i en bred roll med ett stort eget ansvar och goda utvecklingsmöjligheter.
Vidare förutsätter vi att du är van att entusiasmera och utveckla team samt att du är ansvarsfull, noggrann, företagsam och strukturerad.
Vi ser också gärna att du har förmåga att bygga goda långvariga relationer och att du gillar att generera affärer, vara serviceinriktad och att skapa nya kundrelationer.
Den vi söker har dokumenterad erfarenhet från en arbetsledande roll, gärna med erfarenhet på distans och att du har en god administrativ förmåga.
Meriterande är om du har erfarenhet från branscher som truck, entreprenad, lastbil, verkstad eller liknande.
Hitta din plats i vårt lag
STILL är en världsledande leverantör av intralogistiska lösningar för truckar och lagerteknik. Vi ingår i koncernen KION Group som med cirka 40 000 medarbetare globalt är en av marknadens starkaste aktörer. Hos STILL Sverige får du tryggheten med att jobba inom en stor koncern kombinerat med lokal gemenskap, flexibilitet och korta beslutsvägar.
På STILL Sverige har vi kommit dit vi är tack vare våra grymma kollegor - vi är ett superlag! Vi hjälper varandra framåt och utvecklas tillsammans. Vi är ett glatt gäng som ställer upp för varandra.
Hos oss har du möjlighet att bli en nyckelspelare i ett växande företag där ditt arbete kommer ha ett stort inflytande. Vi erbjuder ett spännande och omväxlande arbete i en mångsidig roll. Häng med oss på resan till toppen!
Vi letar efter key players, är du intresserad?
Vi ser fram emot din ansökan! Har du några frågor är du välkommen att kontakta Hans Karlsson på telefon 0708 644 309 eller via e-post på hans.karlsson@still.se
